"DANAS SE DOGODILO MOJE MALO BOŽIĆNO ČUDO" Bravo, Splite. Čak četvero ničim povezanih ljudi nesebično pomoglo čovjeku koji se našao u problemu

- Danas me na Vukovarskoj sustiže čovik s autom, spušta prozor i pita me je l' mi možda novčanik bija na krovu. U glavi mi se ubrzano premota vrime 5 minuta ranije kad san stavlja taj novčanik na krov misleći o tome kako ga ne smin zaboravit - započeo je svoju Facebook objavu muškarac iz okolice Splita (podaci poznati redakciji) u grupi Izgubljeno i nađeno / Lost and found (Split i okolica).

Napisao je, između ostalog, da je mu se gubitak novčanika s velikim brojem novčanica od 20 eura dogodio u subotu, 23. prosinca.

- Naravno da san ga zaboravija dok san na zadnji sic stavio kesu s poklonima i jaketu. I tako mi on u vožnji objašnjava kako on nije vidija baš novčanik nego hrpu novčanica po cesti iza mene. Moran neke privatne troškove porješavat ovih dana pa san jučer na bankomatu diga 500€ i za ne falit sve je bilo u apoenima od 20€ taman da se lipo rasprše.

Panično se polukružno okrećem i vraćam dva semafora ranije na misto di me taj uputija, parkiram i manično se osvrćem ali ne vidim ništa, ni novčanik ni pare po cesti. Pitam u dva obližnja fast fooda, trafiku, pekaru, restoran, dva kafića i počinjem se već polako miriti sa situacijom. Opet se vraćam pretraživati cestu kod fast fooda, a žena iz fast fooda dovikuje jesam li ga pronaša - nastavlja o objavi.

'Vadi iz džepa 400 €, on i cura'

- To čuje neki prolaznik i vadi iz džepa 400 €, on i cura u njegovom društvu kažu da su to uspili pokupit s ceste i daju mi novce bez pitanja! Molim ih da im se nekako odužim, odlučno odbijaju. Uputili su me na misto di su našli novce, i u okolici pronalazim još 60€. Blokiram kreditnu, pratim na net bankingu je l' netko počeja trošiti novce s računa i prijavljujem u 2. policijsku da sam izgubija novčanik.

Autom radim još dva kruga po trasi kud san prolazija, i još pješke pokušavam pronać novčanik ispod parkiranih auta uz cestu i traje to nekih 40ak minuta, kad me zovu iz policijske da je neka žena donila novčanik. Sačekala me je u postaji i odlučno odbila bilo kakvu nagradu, isto kao i par koji je pronašao novce. Samo me zamolila da ako nije problem da je vratim autom iznad Gripa da se ne vraća na noge. Dijana se zove i bila je sretnija od mene što mi jeuspila vratit novčanik.

'Četiri slučajne osobe su me spasile danas'

Četiri slučajne osobe su me spasile danas, i sve što su tražile zauzvrat je bila jedna kratka vožnja. Veliko hvala šoferu koji me sustigao, ogromno hvala paru koji je pokupio novce po cesti i vratio ih, i najveće hvala jako dragoj gospođi Dijani koja je pronašla novčanik i odnijela ga pješke od fast fooda iznad Gripa do 2. policijske. Hvala i dežurnom policajcu koji je sugerirao gospođi da me sačeka da se pronađeni novčanik preda licem u lice. Ako se tko prepozna, ili prepozna situaciju koju mu je netko od sudionika prepričao molim da me kontaktirate da im makar kavu platim i zahvalim se još jednom sad kad više nema panike jer se baš osjećam dužan. Danas se dogodilo moje malobožično čudo - napisao je.