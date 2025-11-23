Danas će mnogi na snijeg. Ako planirate u planine, ovo je dobro znati prije polaska

Prvi pravi snijeg ove jeseni pao je jučer u dijelovima Dalmacije, ponegdje i obilniji. Primjerice Aržano i okolica dobili su preko 30 centimetara snijega.

Zabijelili su se veliki dijelovi Dalmatinske zagore od Knina do Šestanovca, od Kamenskog do Dugopolje. Klis je bio među najjužnijim područjima koje se zabijelilo.

Naravno, snijega je bilo u planinama, pa i na onim nižim, poput Kozjaka. Mosor je znatno više snijega primio sa sjeverne nego s južne strane planine, ponajviše u višim predjelima.

Jučer smo boravili na Mosoru. S obzirom na to da je snijeg pao na još relativno toplo tlo i da temperature zraka nisu prave zimske (kretale su se oko nule), snijeg se brzo topio, a s obzirom na to da je prethodno pala obilna kiša, preko 60 mm, planinarski putevi su natopljeni vodom.

Ovo osobito valja naglasiti svima koji će danas put Mosora. Snježni pokrivač se pojavljuje tek stotinjak metara nadmorske visine ispod planinarskog doma, a na domu će vas dočekati tek sporadični tanki snježni pokrivač i puno vode i blata.

Bez obzira na to, nema sumnje da će nedjelja donijeti mnogo posjetitelja ovoj planini. U nastavku pogledajte fotogaleriju koju smo snimili jučer.