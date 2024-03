Dan Žena u znaku Splitskog cvita: Manifestacija koja je građanima predstavila 120 latica; vrijedne žene koje su ostavile trag u gradu Splitu

Povodom Dana žena, udruga Naš kvart jedanaesti put dodjeljuje priznanje Splitski cvit.

Svečana dodjela priznanja Splitski cvit održat će se 8. ožujka 2024. (petak) u 10:30 u Staroj gradskoj vijećnici na Pjaci.

Ove godine nominirano je osam latica: Marina Vidović - predsjednica udruge Feniks, Ecija Budić – odgajateljica u Dječjem vrtiću Dobri, Sonja Šumić – suvlasnica Naklade Fragment, Dubravka Ledina - voditeljica mobilnih palijativnih timova i stacionarnih odjela Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Morana Koludrović – prodekanica za studijske programe i kvalitetu na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, Darija Baković Kramarić - predstojnica Klinike za bolesti srca i krvnih žila KBC-a Split, Marija Lulić – dugogodišnja chefica hotela Park i potpredsjednica ŠKMER-a, Daša Gazde – arhitektica i predsjednice udruge Društvo arhitekata Split.

Sve nominirane latice ove godine će uz prigodnu plaketu na dar dobiti i knjigu Ružičasti crnjak, autorice Slavice Aralice, a dobitnica priznanja Splitski cvit će uz to dobiti i skulpturu umjetnice Karin Grenc.

Na svečanoj dodjeli priznanja nastupit će i učenici Glazbene škole Josip Hatze Split te se očekuje dolazak i pozdravni govori predstavnika lokalne i regionalne samouprave.

Od prvog dana manifestacije građani su upoznali 120 splitskih latica, vrijednih žena koje su zaista ostavile trag u gradu Splitu.

Sve one jednako su vrijedne, no na kraju samo jedna ode kući sa priznanjem Splitski cvit.

Mnoge od žena nominiranih za ovo priznanje široj javnosti nisu bile poznate, no upravo zahvaljujući nominaciji mnogi su ih imali priliku upoznati, njih i njihov rad.