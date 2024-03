DAN SVJESNOSTI O HPV-U Karin: "Korona je sigurno utjecala na fantaziranja vezano za cjepiva, ali cjepivo protiv HPV-a je sigurno"

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana svjesnosti o HPV-u, u Vijećnici Medicinskog fakulteta u Splitu održana je konferencija za medije.

U Splitsko- dalmatinskoj županiji nakon dugog niza godina, procijepljenost mladih protiv HPV-a napokon je u porastu.

Na konferenciji za medije u sklopu kampanje Budi mRAK i Budi mRAK roditelj govorili su Željka Karin, ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko- dalmatinske županije, Renata Pecotić, prodekanica za nastavu i studentska pitanja Medicinskog fakulteta u Splitu, Milivoj Kalebić, ravnatelj Obrtne tehničke škole u Splitu, Ana Gruica Uglešić, ambasadorica Budi mRAK roditelj kampanje, Sara Bulić, lokalni koordinator Budi mRAK projekta te Elena Cahun, nacionalna koordinatorica Budi mRAK projekta.

Svi zajedno su pozvali roditelje da cjepe svoju djecu te su ukazali na prednosti samog cjepljenja.

Cjepivom se može iskorijeniti karcinomuzrokovan virusom

U splitsko-dalmatinskoj županiji procjepljenost djevojčica do 15. godine je 35%, a dječaka 23%. U drugim županijama u Hrvatskoj, onim sjevernijima procjepljenost je čak 80%, a cilj svjetske zdravstvene organizacije je doći do 90%-tne procjepljenosti čime bi se iskorijenio karcinom grlića maternice uzrokovan HPV-om.

Neke zemlje poput Švedske i Australije stigle su do 90%-tne procijepljenosti te do očekuju da će do 2030. godine u potpunosti iskorijeniti karcinome uzrokovane ovim virusom.

"HPV uzrokuje maligne lezije i kog muškaraca i kod žena, a HPV izaziva i karcinom grla i ždrijela. Virus uzrokuje i karcinom penisa, vulve i anusa, a ne prenosi se samo spolnim putem već i kontaktom sluznice na sluznicu. Cjepivo je besplatno do 25. godine života, a svi koji idu u školu mogu se cjepiti kod liječnika, a oni koji ne idu školu mogu se cjepiti kod epidemiologa, kazala je Željka Karin te dodala:

"HPV cjepivo štiti i žene koje su već oboljele od HPV-a. Preporuka u svijetu je i da se one cjepe, a novija istraživanja pokazuju da kod onih koje imaju HPV cjepivo usporava bolest. To cjepivo nije vezano za promiskuitet, ta bolest se može javiti i ako imate jednog partnera u životu."

Cjepivo je sigurno

Naglasak je uvijek na prevenciji te se roditeljima želi ukazati na to da je cjepivo sigurno te da nisu zabilježene nikakve ozbiljne nuspojave.

"Cjepivo je jako sigurno,ni jedna ozbiljna nuspojava nije prijavljena, a najčešća nuspojava je bol na mjestu cjepljenje, tako da roditelji stvarno mogu biti sigurni. Pretpostavljamo da će cjepivo prema istraživanjima biti potpuna zaštita te neće biti potrebe za docjepljivanjem", kazala je Željka Karin.

Većina ljudi tijekom života dođe u dodir s ovim virusom, a kod 20% onih koji su zaraženi razvija se karcinom. Ne zna se nikad kod koga će se razviti karcinom pa je preporuka svakako da se djeca cjepe, a u Hrvatskoj je cjepivo besplatno i za djevojčice i za dječake dok je u drugim zemljama cjepivo besplatno samo za djevojčice.

Željka Karin osvrnula se na sve veći pad procjepljenosti.

"Korona je sigurno utjecala na fantaziranja vezano za cjepiva i nuspojava cjepiva. Zadnje desetljeće pada procjepljenost zbog antivakserskih grupa jer svatko može pročitati znanstveno neutemeljene činjenice. Problem je što roditelji imaju krive informacije i krivo će odlučiti, a kada dijete oboli onda će im biti žao, a Pernaru bi poručila da se uhvati svoje struke, ne znam ni koja je, ali sigurno nije vezana za cjepljenje. Nedopustivo je da takav čovjek dolazi u kontakt s djecom", kazala je Željka Karin.