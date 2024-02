DAN CRVENIH HALJINA U SPLITU Podizanje svijesti o moždanom udaru kod žena: "Na neke čimbenike možemo utjecati i tako smanjiti rizik od ove bolesti"

U prostorima Zdravstvene škole Split, a u suradnji sa KBC-om i Nastavnim zavodom za javno zdravstvo, svečano se održao Dan crvenih haljina.

Dan koji se međunarodno obilježava svake godine na 02. siječnja, a u Hrvatskoj od 2019. godine predstavlja način podizanja svjesnosti o moždanim udarima kod žena kao i povećanje svjesnosti o svim cerebralno vaskularnim bolestima.

Simbol crvene haljine označava ženstvenosti, a crvena boja znači nježnost, ali i upozorenje. Ova bolest pogađa žene više nego muškarce sa puno jačim simptomima. Po statistikama, više žena umre godišnje od moždanog udara nego od raka dojke.

Voditeljica službe za epidemiologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo docentica Diana Nonković objasnila je da postoje rizični čimbenici na koje možemo utjecati da bi smanjili svoj rizik od moždanog udara. To je u suštini kvalitetna prehrana, tjelovježba i iskorjenjivanje pušenja cigareta.

"Dan crvenih haljina predviđen je kao jedan datum na koji ćemo se malo više osvrnuti na zdravlje žena odnosno moždani udar kod žena, a isto tako je predviđen da se podigne svijest u javnosti o rizičnim čimbenicima na koje svi zajedno možemo utjecati.

To su općeniti javno zdravstveni rizični čimbenici koji su vezani i uz druge kronične preventabilne bolesti. Tu mislimo prvenstveno na zdravu prehranu, mislim da svi možemo kvalitetnije jest, možemo se više kretati, ne trebamo biti izloženi duhanskom dimu znači trebamo prestati pušiti, trebamo voditi računa o našem tlaku i tjelesnoj težini i to su čimbenici na koje svaki građanin može utjecati sam svojim ponašanjem", kazala je.

Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban naglasio je važnost obilježavanja ovoga dana jer će se na ovaj način u javnosti istaknuti problematika u pitanju i time će se potaknuti i edukacija o preveniranju ove bolesti. Poslijepodne će sudjelovati na događaju za javnost u trgovačkom centru City Centre One gdje će u suradnji sa ljekarnama Splitsko-dalmatinske županije organizirati testiranja i edukacije građana o tome kako prevenirati situaciju kada dođe do nje.

"Danas obilježavamo Međunarodni dan crvenih haljina. U Hrvatskoj se ovaj dan obilježava od 2019. godine o zaštiti žena od moždanog udara. U statistici više žena obolijeva od moždanih udara i krvožilnih problema, a što je još veći problem teži simptomi su uočeni kod žena nego kod muškaraca. Zbog toga je ovaj dan svjesnosti iznimno važan da damo podršku u zaštiti žena u zdravom načinu života.

Na taj način štitimo i žene i cjelokupni zdravstveni sustav u tom segmentu. To su vrlo ozbiljni zdravstveni problemi te zbog toga moramo povesti računa. Ovo obilježavamo danas u Zdravstvenoj školi u suradnji sa KBC-om i Nastavnim zavodom, a popodne ćemo u City Centru organizirati za šire građanstvo gdje ćemo imati testiranja i edukaciju kako prevenirati situaciju kada dođe do toga u suradnji sa ljekarnama SDŽ", kazao je župan Blaženko Boban.

Najbolja preventiva

Docent Krešimir Čaljkušić predstavnik klinike za neurologiju KBC-a Split podijelio je uvid u svjetske i nacionalne statistike o moždanom udaru po kojima svakih nekoliko sekundi jedna osoba umre ili oboli od moždanog udara. Osim toga naglasio je i veću utjecaj koji ova bolest ima na žene.

"Američko kardiološko društvo je već počelo obilježavati taj dan prije skoro 20 godina, a 2019. godine Dan crvenih haljina prepoznato je i od strane Hrvatskog neurološkog društva i uspostavljen je u Hrvatskoj. To je dan svjesnosti o moždanom udaru i svim cerebralno-vaskularnim bolestima i općenito kardio-vaskularnim bolestima u svijetu i u Hrvatskoj. Obilježavamo ga znakom crvene haljine, haljine kao jedan znak ženstvenosti žene, a crvena boja kao boja nježnosti, ali i upozorenja. Moždani udar godišnje odnese dvostruko više ženskih života nego rak dojke. Moždani udar je češći kod žena, 2900 žena otprilike godišnje umre u Hrvatskoj od moždanog udara. Svakih par sekundi neko oboli ili umre od moždnog udara", kazao je docent Krešimir Čaljkušić.

Najbolja preventiva je kako kaže povratak mediteranskim korjenima koji su polako iščezli iz naših kuhinja. Uz to tjelovježba i promjena životnih navika čimbenici su na koje se može utjecati i tako smanjiti rizik od moždanog udara. Naglasio je i kako je današnji način života zapravo neprirodan uz velike količine stresa i sjedilačkog načina života.

"Oni čimbenici na koje možemo i moramo utjecati su prevencija na način da se smanji ili iskorijeni pušenje cigareta, dijabetes kao jedan vodeći rizični čimbenik da se prepozna i na vrijeme kvalitetno liječi, srčana aritmija da se pravodobno prepozna i liječi, smanjiti sjedilački način života. Svjesni smo da je današnji način života sam po sebi rizični čimbenik.

Stres, sjedilački način života, mijenjamo šetnju za mobitele i komunikaciju na društvenim mrežama. Moramo biti svjesni da to nije dobro i to moramo iskorijeniti iz našeg načina života. Moramo vratiti što je naš brend ovdje, a to je korištenje maslinovog ulja, riba, šetnja i umjerena i kontinuirana tjelovježba", zaključio je Krešimir Čaljkušić.

