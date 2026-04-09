Damir Kedžo iznenadio novom fotografijom: "Na kraju imamo dečkića, trebao je biti malen..."

Pjevač Damir Kedžo razveselio je pratitelje na društvenim mrežama novom objavom – u njegov dom stigao je novi četveronožni član obitelji.

Naime, Kedžo je udomio štene koje, prema izgledu, podsjeća na mješanca zlatnog retrivera i labradora. Iako je prvotno planirao uzeti manjeg psa, završio je s pravim „divom“ – štene već s dva i pol mjeseca ima oko deset kilograma.

„Trebao je biti malen i ženka, a na kraju imamo dečkića sa šapama veličine mog jezika“, našalio se pjevač u objavi, dodajući kako je pas udomljen zahvaljujući prijateljici koja se u njega zaljubila.

Štene trenutačno nosi radno ime Tobi, no Kedžo je svoje pratitelje pozvao da predlože novo ime. Njegov favorit je „Šerdžo“, jer se rimuje s prezimenom i opisuje njegovu svijetlosmeđu boju. Ujedno je zatražio i savjete oko toga koliko bi pas mogao narasti, procjenjujući da bi mogao dosegnuti i do 45 kilograma.

Inače, ovo nije prvi pas u njegovu domu – Kedžo već godinama ima i Jack Russell terijera.

