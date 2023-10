DALMATINSKO NEODRICANJE Lingvini s dagnjama i kremom od balancane - jelo za prste polizat: Kremasto, morsko, divno...

Gotovo sam sigurna da ćete kad pročitate naslov pomisliti, evo je, i ona poludjela s tim čudnim kombinacijama i “fensi” nazivima. Ipak garantiram ako pročitate do kraja ili još bolje ako ovo napravite, oprostit ćete mi sve današnje grijehe. Ovo je moja dvadeseta gastro pričica, a ne znam jesam li do sada napisala kako sam posljednjih dvadeset godina alergična ili da budem preciznija, ni pod razno ne smijem jesti češnjak i svježu papriku. Loše mi je i želim umrijeti kad mi u nekom restoranu slažu da u nečemu nema češnjaka. Zbog toga sve recepte modificiram prema sebi, a ovaj koji danas želim podijeliti s vama sam vidjela negdje na internetu i danas sam ga prvi put napravila. Sa nekim svojim dodacima.

Prije svega, trebat će vam dagnje. O njima bih mogla više stranica napisati, ali tko će to čitati (smijeh).

Idemo u najkraćim crtama. Kupovala sam ih u uzgajalištima, diljem Dalmacije, nosila iz Neuma i zaključila da su daleko najmesnatije one iz podvelebitskog kanala koje se zovu EKO i prodaju se u jednom trgovačkom lancu. Sve druge su uvijek neka prevara. Neovisno kad ih kupite. Kažu da su najpunije krajem lipnja, ni tad nisam dobila kvalitetnu, ali da ne duljim. Evo recept:

SASTOJCI:

2 kg dagnji

300 g tjestenine lingvini (linguine da budem sasvim točna)

400 g pelata (mogu i friške pome šljivarice)

1 dcl Marsale ili bijelog vina

1 veća balancana (patlidžan)

Maslinovo ulje, sol, papar, bosiljak, češnjak

PRIPREMA:

Balancanu izbušite malo vilicom, pokapajte maslinovim uljem, možete zdrobiti češnjak cijeli, bez guljenja, zamotajte sve to u aluminijsku foliju i stavite peći na 200 C otprilike 45 minuta. Za to vrijeme skuhajte dagnje. Ja to radim tako da ih prvo očistim od viška onih brkova, na malo maslinovog ulja ih ubacim i poklopim na par minuta da se otvore. Izvadim meso, a tekućinu koja je nastala kuhanjem, sačuvam. U širokoj posudi, najbolje tavi, zagrijem malo maslinovog ulja, ubacim pelate, vi možete opet i češnjak, dodam svježi bosiljak, nekoliko listova, ubacim meso dagnji, dodam malo tekućine od dagnji, zalijem Marsalom (to je vino slično našem prošeku, prave ga na Siciliji i u mojoj kuhinji se koristi i za slana i slatka jela, jednom ću temeljitije o njemu), a vi možete bijelo vino.

Posolite i popaprite po guštu i ostavite da se sastojci malo povežu. U međuvremenu skuhajte lingvine. Ispečenu balancanu malo ohladite, ogulite od kore, stavite u visoku posudu, dodajte par kapi maslinovog ulja i malo soli I izblendajte. Skuhanu tjesteninu ubacite u umak sa dagnjama i kad je sve gotovo umiješajte kremu od balancane.

Divno je, kremasto, morsko…mljac!