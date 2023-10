DALMATINSKO NEODRICANJE Cheesecake s malinama i bijelom čokoladom: Ovu slasticu morate kušati

Oni koji me poznaju, znaju da nisam ljubitelj cheesecake torti. Samo jednom sam bila fascinirana njima i to već sad daleke 2001. godine kad sam prvi put kročila na američko tlo. Odvedoše me u restoran “The Cheesecake Factory”. Na meniju je postojalo sve što ste mogli zamisliti, burgeri, sendviči, nevjerojatne salate, toritlje, paste, a u rashladnoj vitrini je bilo složeno trideset različitih cheseecake torti. Zadivljeno sam promatrala besprijekorne slastice, ali sam ipak naručila tortilju koju do tada nikad nisam bila kušala. S avokadom! Koji me je osvojio na prvi susret.

Kako bilo, izašla sam iz restorana ne probavši niti jednu tortu. Mnogo godina kasnije, kad je već i kod nas ta slastica postala popularna, radila sam ih za moju familju i prijatelje, ali ne pretjerano često jer ih moja kćer nije mogla očima. Njoj je do tada u životu važna bila samo čokolada. Sve dok se nakon prve godine faksa nije vratila iz Irske i rekla da neće nikakvu čokoladnu tortu već cheesecake. Pa sam prvi put napravila ovu sa malinama i bijelom čokoladom čiji recept donosim danas. Potreban vam je kalup za torte promjera 20 cm.

PODLOGA:

100 g maslaca

150 g digestive keksa

FIL OD SIRA:

300 g sıra (Philadelphije, ABC ili takav neki…)

170 g vrhnja s 20% masnoće

2 jaja

100 g šećera

Vanilija (šečer ili žličica ekstrakta)

Korica cijelog limuna

20 g brašna

PRELJEV OD MALINA:

250 g malina

200 ml vode

1,5 žlica gustina plus 50 ml vode

PRELJEV OD BIJELE ČOKOLADE:

150 g bijele čokolade

100 ml slatkog vrhnja

PRIPREMA:

Digestive kekse smrviti i pomiješati sa prethodno otopljenim maslacem. Utisnuti u kalup koji obložite masnim papirom. Stavite u zamrzivač da se malo stisne dok mutite ostalo.

U posudu izmiješajte mikserom sir, vrhnje, cijela jaja, šećer, vaniliju i koricu limuna, a na kraju umiješajte brašno. Izlijte na podlogu od keksa. Stavite peći na 180 C (gornji i donji grijači) otprilike 30 - 35 minuta. Sredina može biti malo još mekana, ali ne previše.

Maline sa 200 ml vode stavite kuhati. Kad se skuhaju možete ih dodatno izblendati sa štapnim mikserom i onda sve procijedite kroz sito da odstranite sitne koštice. U taj “coulis” od maline (a što mogu kad je pola svega smišljeno u Francuskoj) umiješajte gustin kojeg ste promiješali sa onih 50 ml vode.

Smjesu od maline samo mrvu prohladite i izlijte na pečeni cheescake. Dobro ohladite, a kad je već sve dovoljno stisnuto, prelijte sa bijelom čokoladom i ukrasite po želji. Preljev od bijele čoklOade se radi jednako kao i “ganache” (opet francuski haha!) od tamne čokolade. Na štednjak stavite posudu sa slatkim vrhnjem i čim zakuha, odmah sklonite s vatre i umiješajte usitnjenu bijelu čokoladu. Ova torta je najbolja nakon što prenoći prenoći u frižideru. U slast!