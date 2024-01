DALMATINKA JE BODYBUILDING BAKA Nada je u 57. godini po prvi puta kročila u teretanu, a sada na pragu sedamdesete oblači bikini i penje se na binu

U svijetu gdje se stereotipi o starijim osobama često percipiraju kao manje aktivnim ili u potpunosti neaktivnim, susrećemo inspirativne priče koje razbijaju predrasude.

Jedna od takvih priča je o gospođi Nadi Nemčić, umirovljenici koja nije dopustila godinama da utišaju njezinu energiju. I u 65 godini, Nada obara mnoge vlastite rekorde i osvaja nagrade na natjecanjima u bodybuildingu. Unatoč zlatnim godinama, naša sugovornica rodom iz Šibenika točno pokazuje kako je životna snaga nešto što ne poznaje dob. No, zapravo valjda istaknuti i to da je Nada po prvi put u teretanu ušla s 57 godina i od tada, kako nam otkriva u razgovoru, jednostavno uživa.

- Cijelog života sam se bavila uredskim poslom, točnije bila sam tajnica. Ulaskom u mirovinu shvatila sam da je sjedilački način života učinio svoje. U ogledalu je već tada bio izražen celulit, mišići su se opustili, a kako bih godine išle dalje vjerujem da bi bilo sve bolnije za kosti - na početku će razgovora te ističe da nikad nije imala problema s kilogramima niti težinom.

Kada su joj sinovi preporučili odlazak u teretanu, Nada je prvo pomislila 'ma gdje ću ja među mladost, sve će oči biti uprte u mene'. Priznaje da je to zvučalo kao suluda ideja, ali danas je iznimno zahvalna sinovima na odlasku u teretanu, gdje i sada barem tri puta tjedno provodi po dva sata.

- Sinovi su mi tada bili najveća podrška, a uskoro sam se uklopila u ekipu u teretani. Iako mi je bilo čudno jer su svi bili mlađi od 40 godina, svi su me prihvatili bez imalo predrasude. Moram priznat da sam na početku mislila da će odlazak u teretanu u mojim godinama biti suluda ideja, ali sinovi su mi rekli 'probaj, pa što bude' - dodaje.

Nada ne krije da predanost vježbanju obogaćuje njezinu umirovljeničku fazu života.

- Teretana je mjesto koje me usrećuje i gdje se ja osjećam kao kod kuće. Nakon cielodnevne brige o majci koja je imala moždani udar uslijed čega je polupokretna, ja u večernjim satima izdvojim do dva sata za sebe. Uz to, moram naglasiti da mi je majka velika podrška koja me gura da idem. Iako slabo govori, kao posljedica moždanog udara, kaže mi na svoj način 'ideš ti na svoj posao'. S osmijehom se uputim prema teretani, a još bolje volje se vratim kući . Da nisam ovako fizički spremna, definitivno se ne bi mogla dobro brinuti o mami koja je vrlo teško pokretna - otkriva nam.

Nada smatra da se svaka kuna, odnosno danas euro uloženi u teretanu se isplate.

- Uz sinove, zahvalna sam i vlasniku teretane, danas mom prijatelju Ivici Vukšiću koji me od samog puta usmjeravao, gurao i podupirao. To radi i dan danas, a zahvaljujuć njemu danas imam iza sebe nekoliko natjecanja, a ako zdravlje posluži bit će ih i još. Naravno, pomagali su mi i drugi članovi teretane koji me i danas nazivaju 'teta Nado', iako vježbe koje ja radim, to ne rade ni mlađi muškarci. Ali sve je u glavi - iskreno će.

Na pitanje viđa li svoju generaciju u teretani, Nada odgovara:

- Nažalost ne. Možda ima jedna ili dvije dame oko 50-ak godina na grupnim treninzima, ali u teretani ne. Ne poznajem niti drugog umirovljenika/umirovljenicu da vježba triput tjedno. Smatram da ljudi najčešće kada dođu u godine, primjerice 55+ ili kad odu u mirovinu prepuste se životu uz misli 'ja sam svoje odradio/la. E, tek tada krenu boljeti kosti, zglobovi, osteoporoza, pa šaka lijekova.... S obzirom na to da sam i sama u mirovini, smatram kako je važno nečim se početi baviti; bilo da je to šetnja, plivanje, trčanje, bicikliranje. Svaki vid rekreacije će ili ublažiti bol, ako je već prisutna, ili ju spriječiti ako već nije nastala - ističe Nada.

Bodybuilder zvijezda

Nakon što je uspješno stala gravitaciji na kraj, priča nam ova baka petomjesečne unuke, a prve prave promjene na tijelu je počela primjećivati nakon desetak mjeseci intenzivnog rada u teretani. Uslijedilo je učvršćivanje tijela pa zatim oblikovanje. I tada su se krenuli nizati i pehari na policama njezina stana.

Upitali smo ju koga 'krivi' za strast prema bodybuildingu. Odgovara kao iz stopa:

- Trenera, kolegu i prijatelja Ivicu Vukšića koji me je 2018. godine pitao bi li htjela sudjelovati u bodybuilding natjecanjima - kazuje nam vesela Nada.

Opisala nam je i na kojim je sve natjecanjima sudjelovala do sada.

- Prvo natjecanje bilo je nakon samo dvije godine vježbanja. 2018. godine sam u Mostaru osvojila prvo mjesto Miss fitness Balkana u kategoriji +60. Iduće, 2019. godine sam u gradu Tarantu na jugu Italije osvojila titule Miss universe i Miss Europe.

Nada se 21. listopada 2023. godine na natjecanju u Sloveniji okrunila titulom Miss Fitness Svijeta +60.

U razgovoru za Dalmaciju Danas, Nada otkriva da je u planu još natjecanja.

- Dok me god bude zdravlje služilo i budem vježbala, vjerujem da ću se natjecati - govori.

'Prehrana je ključ uspjeha'

Osim treninga, promjenila je i prehranu za koju smatra da je ključ uspjeha. Kada je u pitanju prehrana, Nada jasno poručuje:

- Često me ljudi 'žale' jer neću pojesti kolač ili slatkiš. Da budem jasna, od kako sam promjenila stil života moja prehrana je bez jednostavnih ugljikohidrata; bijelog šećera i bijelog brašna. Dakle, ugljikohidrati u manjim količinama, zatim masti i proteini. Baziram se na cjelovitim žitaricama. Osnovno pravilo po pitanju prehrane mi je da nikada ne konzumiram ugljikohidrate i masnoće u jednom obroku. Za potrebe natjecanja prilagođava i prehranu, tada je tjedan dana prije natjecanja prehranu bazira isključivo na proteinima što znači da ne unosi ni ugljikohidrate ni masnoće.

Prisjeća se Nada i jednog posjeta liječniku koji je ostao, malo je reći, zatečen njezinim izgledom.

- Liječnik mi je rekao da je veliki uspjeh kad mu dođe netko u mojim godinama bez trbuha, ali kad dođe i s pločicama, to je pravo čudo - ponosno će Nada.

Neizostavno pitanje bilo je; tko vas motivira? Nada je spremno odgovorila:

- Najbolja motivacija sam sama sebi. Imam viziju kako bih htjela izgledati kroz godinu dana. To me gura naprijed i ja sam osoba koja će jako teško odustati. Poštujem granice i mogućnosti, ali iskreno vam kažem pomaže mi i samopozdanje jer nemam straha ni u 65 godini obući u bikini i izaći na pozornicu. Nadam se da ću ponovno i u 70-oj godini. Tadaće mi bikini na natjecanju biti, kako priliči i godinama, zlatne boje - za kraj će.

I mi se nadamo da će vedra i vesela Nada, koja nam je pokazala da su godine samo brojka, nastaviti nizati uspjehe. Jer kako nam je i sama rekla, ako čovjek ne planira, onda nema ni života. Sretno, Nado!