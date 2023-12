DALMATINCI KOJI ŽIVE NA RUBU TEŠKOG SIROMAŠTVA Ove osobe proživljavaju najteže dane u životu! Dalmacija Danas pokušala im je pomoći, a onda se javio svima poznati Splićanin: "Svi trebaju biti sretni!"

Dalmacija Danas i ove je godine božićne i novogodišnje dane provela s osobama kojima je potrebna ljubav i pažnja. Naš ovogodišnji blagdanski projekt još nije gotov, a odlučili smo razveseliti i one Dalmatince koji su u velikoj neimaštini.

Mnogi se u ovim danima razbacuju hranom i poklonima, ali postoje i oni ljudi, možda čak i vaši susjedi koji žive na rubu siromaštva. Tako žive svaki dan, pa i u božićnim i novogodišnjim danima.

Već su tradicionalno Dalmacija Danas i Kebabsito uz pomoć trgovačkog lanca Kaufland darovali prigodne poklon bonove potrebitima iz Splita i Dalmacije.

Ante iz Vukšića kod Benkovca: "Što dam vam kažem, teško nam je..."

Prvo smo posjetili Antu Ledenka iz Vukšića kod Benkovca. On i njegova majka žive od nešto više od 200 eura penzije. To im nije dovoljno za život i njihov je hladnjak u blagdanskim danima - prazan!

"Jako sam bolestan i imam jako puno liječničkih dijagnoza. Teško mi je, ne radim jer sam radno nesposoban i živim od 78 eura socijalne pomoći. Također, živim s majkom koja ima oko 150 eura penzije. Ljudi nam nekad pomognu, svaki euro nam je dobrodošao. Što dam vam kažem, teško nam je, živimo u mjestu kod Benkovca. Sve primamo i svaka pomoć je dobrodošla. Mi od ovoliko malo novca ne možemo preživjeti mjesec, jako nam je teško", otkrio nam je Ledenko koji se razveselio poklon bonu iz Kauflanda.

Mićo iz Splita: "Djece imam, ali me ne zove nitko"

Milenko Mićo Predragović je iz Splita i njegova priča je tužna i bolna. Napušten je i rijetki misle o njemu. Teško živi i jedva krpa kraj s krajem. Srećom, splitska Facebook grupa 'Empatija' izišla mu je ususret te su mu (vjerojatno) spasili život.

Udruga Empatija osnovana je prije skoro dvije godine, a sve njihove aktivnosti nalaze se u Facebook grupi Empatija Split koja je namijenjena onima kojima je potrebna pomoć te onima koji su im je spremni pružiti.

Cijelu humanitarnu inicijativu pokrenula je poznata splitska humanitarka Jagoda Laco.

"Dite sam Splita i već odavno sam u teškoj životnoj situaciji zbog svakojakih nesretnih okolnosti. Puno poslova sam radio, svašta se radilo i ništa nisam odbijao. Bio sam vrijedan dok sam mogao, poslovi su se sami od sebe otvarali. No neki nisu baš išli, ali nastavio sam se boriti i nisam s predavao te sam neke poslove i mijenjao kako bi bilo bolje meni i mojoj obitelji. Ipak, u nekom trenutku mi se brak počeo raspadati i tu je dosta stvari krenule nizbrdo. Iza 2000. godine gadno sam se razbolio pa sam 2016. godine dobio možda udar, pa sam operirao mozak. I dalje sam radio, ali sada me uhvatilo srce i jako sam oslabio. Sada zbog loših životnih i obiteljskih okolnosti posjedujem mizeriju od penzije. Djece imam, ali me ne zove nitko i sada živim na splitskim Blatinama u jednom hostelu. Cijenjena gospođa iz splitske grupe 'Empatija' mi je osigurala ovaj smještaj i na tome joj hvala, do neba joj hvala", zahvalan i je skroman Mićo.

Tužna majka iz Splita: "Borim se koliko mogu"

Dalmacija Danas došla je i do jedne obitelji. Razumijemo ih, žele u ovim danima ostati anonimni, a pomoć im je i više nego potrebna.

"U teškoj smo životnoj i financijskoj situaciji. Žena sam i majka i svaka pomoć nam je potrebna jer živimo od dječjeg doplatka. Vaš poklon će nam dobro doći i sada želimo svoj mir i spokoj, u ovom blagdanskom vremenu. U kući nas je puno, nemam muža i strašno nam je teško. Borim se koliko mogu, ali nije nam lako. Želim biti anonimna i svatko tko želi nama nešto donirati ili nam pomoći, neka se javi vašem portalu Dalmacija Danas. Od srca vas svima hvala", govori nam uplakana majka. Nije željela da se njeno ime piše na portalu, ali je spremna uz pomoć portala Dalmacija Danas prihvatiti svaku pomoć naših čitatelja i svih Splićanki i Splićana.

Neno: "Ne mogu puno pomoći, radit ne mogu i jako mi je teško zbog toga"

Otišli smo i na splitska Brda. Tamo stanuje Nenad Neno Radačić. Čovjek koji je više od 30 godina jedva pokretan. Iako je u teškom fizičkom stanju, ovaj Splićanin ne gubi nadu i optimizam.

"Na Brdima u Splitu od 1993. godine sam na štakama. Još davne 1991. godine nastradao sam u prometnoj nesreći. Živim kako živim, teško je i puno toga mi nedostaje za normalan život čovjeka 21. stoljeća. A što ću, borim se i dalje, tako je kako je. Ne mogu puno pomoći, radit ne mogu i jako mi je teško zbog toga, a svaka pomoć ljudi mi je dobrodošla", iskren je Neno.

Već smo spomenuli i Jagodu Laco, poznatu splitsku humanitarku iz Udruge Empatija. Kako smo ranije spomenuli, sve njihove aktivnosti nalaze se u Facebook grupi Empatija Split.

"Svakodnevno pomažemo ljudima i dajemo sve od sebe da im olakšamo život. Komuniciramo s onima koji su u potrebi i tražimo one koji su na marginama društva. Nadamo se da radimo dobar posao, pogotovo u ovim božićnim i novogodišnjim danima", kratka je i jasna poznata i velikodušna splitska humanitarka Jagoda Laco.

Na samom kraju važno je naglasiti da je tradicionalna akcija i ove godine provedena uz pomoć poznatog Robija, vlasnika popularnog splitskog ugostiteljskog objekta Kebabsito.

Već više od 30 puta sudjelovao je u raznim humanitarnim akcijama, a sada je odlučio podijeliti prigodne poklone svima udrugama i institucijama koje je Dalmacija Danas u svojim tradicionalni božićnim, odnosno novogodišnjim reportažama posjetila.

Humanitarac Robert i ove godine oduševio: "Redovito pomažem beskućnicima i siromašnima. Na njih sam posebno osjetljiv"

Podsjetimo, već treću godinu portal Dalmacija Danas netom prije Božića i Nove godine donosi tople i emotivne priče iz raznih dalmatinskih institucija koje se brinu o siromašnima, potrebitima, ali i o onima kojima je potrebna stalna skrb i pomoć. Osim ustanova, ove godine smo posjetili i obitelji, ali i pojedince kojima je teško i koji jedva spajaju kraj s krajem u ovim danima. Plemeniti Robert, nakon što je vidio članke na portalu Dalmacija Danas, odlučio je darovati spomenute udruge i institucije, ali i pojedince. Srdačno su primili prigodne darove i zahvalili su onima koji i u ovogodišnjem adventu misle o njima.

"Redovito pomažem beskućnicima i siromašnima. Na njih sam posebno osjetljiv. Također, studentima pomažem koliko god mogu, kao i teško bolesnima, potrebitima... Humanitarno djelujem u gradu podno Marjana već dugi niz godina i sudjelovao sam u humanitarnim akcijama preko 30 puta. Pomagao sam novčano, ali i donacijski", otkrio nam je u početku vlasnik Kebabsita.

Nadalje, pomaže ljudima koji su teško bolesni i svima onima kojima su potrebna određena financijska sredstva za liječenje.

"Kad je bio potres u Petrinji, i tada sam pomogao i dao sam sve od sebe. Samo da ljudima bude bolje. Dosta toga je bilo, često pomažem sirotim ljudima koji su bolesni i kojima je potrebna pomoć, ali i financijska sredstva za liječenje. Važno je da ljudi znaju da smo im spremni pomoći, uvijek i u svakom trenutku. Božić je posebno osjetljivo razdoblje u godini, tada želim barem nešto nekome dati. Svi trebaju u ovim vremenima biti sretni, Božić je vrijeme mira i radosti", emotivno zaključuje za Dalmaciju Danas šef popularnog splitskog ugostiteljskog objekta Kebabsito.

Javite se Dalmaciji Danas...

U svakom slučaju, Dalmacija Danas je uz pomoć vječnog humanitarca Roberta i njegovog Kebabsita razveselila brojne, a svi spomenuti u ovom članku darovani su prigodnim božićnim poklonima.

Ako dodatno želite pomoći ljudima i obiteljima iz ovog članka, obratite nam se te ćemo vas uputiti na pravu adresu. Javite nam se na redakcijski mail info@dalmacijadanas.hr.

U nastavku pročitajte i druge ovogodišnje božićne priče Dalmacije Danas: