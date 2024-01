Dalmatinac napravio softver koji mijenja hotelsku industriju: Check-in skratili na 31 sekundu

Hotelska industrija, i kod nas i u svijetu, još je uvijek prilično konzervativna, kada je u pitanju primjena modernih tehnologija. O tome najbolje govori podatak da tek oko 2,5 prihoda ulažu u tehnologiju, što je nekoliko puta manje u odnosu na mnoge druge sektore.

Marko Mišulić, bivši financijaš, rođeni Zadranin, prije otprilike deset godina, odlučio je promijeniti karijeru i pokrenuo Rentlio. Radi se o operativnom sustavu za upravljanje turističkim objektima. Bilo da se radi o velikom hotelu, ili apartmanu, sustav koji su razvili automatizira i pojednostavljuje različite procese prijema gostiju.

Rentlio je danas izrastao u prilično veliku kompaniju, za hrvatske prilike. Zapošljavaju nekoliko desetaka ljudi, a putem njihovih sustava implementiranih u različitim objektima, samo ove godine obrađeno je rezervacija u vrijednosti od oko 218 milijuna eura.

Zastarjeli softveri u mnogim hotelima

Mišulić kaže da hoteli imaju dosta kompleksne procese, jer u isporuci kompletne usluge prema gostu, sudjeluje jako puno različitih odjela hotela.

“Da bi vi prespavali u nekom hotelu, napravit ćete rezervaciju zahvaljujući odjelu prodaje hotela. Ta rezervacija može se napraviti direktno – na stranici hotela ili telefonski / mailom, može se napraviti preko jedne od stotina takozvanih OTA kanala poput Bookinga ili Airbnba. Kad dođete u hotel sam proces ulaska u sobu odrađujete s odjelom recepcije koja će vam dati karticu za ulazak i odraditi administrativni dio zadatka. Za stanje vaše sobe i pripremljenost zadužen je odjel domaćinstva. Tijekom svog boravka vjerojatno ćete konzumirati i usluge hotelskog restorana o kojem brine odjel hrane i pića. Na kraju svega, uprava hotela htjet će nekakav izvještaj kojim će pratiti metrike vašeg i ostalih boravaka u hotelu, a odjel financija i računovodstva sve ovo što smo naveli mora evidentirati i u poslovnim knjigama. I ovo je samo pojednostavljeni primjer kako stvari u jednom običnom hotelu funkcioniraju”, pojašnjava Mišulić.

Sve ove složene procese, u pozadini mora pratiti određeni softver, no u većini hotela, još zastario.

“Većina hotela u regiji još uvijek za to sve koristi operativne sustave koji nisu pratili tehnološki razvoj dovoljno brzo, pa se događa to da današnji, moderni gost, koji je digitalan, ne dobiva razinu usluge kroz ove procese koju bi očekivao. E to je točno ono što u Rentliju mijenjamo. Implementacijom našeg modernog operativnog sustava u cloudu sve ove procese pratimo na način koji je adekvatan očekivanjima modernog gosta”, kaže Mišulić.

Check-in skratili na 31 sekundu

Kako to u praksi izgleda, Mišulić je prezentirao na nedavno održanoj konferenciji Rediscover, na primjeru hotela A’mare iz Zadra. Radi se o hotelu sa 115 soba u kojem je, implementacijom njihovog sustava, administrativni dio procesa prijave gostiju skraćen na – mjerili su vrijeme – 31 sekundu.

Rentlio konferenciju Rediscover organizira već drugu godinu zaredom, kako bi turističkom sektoru prezentirali mogućnosti koje im pruža tehnologija. U biti, to je jedini turistički događaj na kojem je tehnologija u prvom planu.

“Feedback na oba izdanja je bio fenomenalan, što zapravo pokazuje da smo s formatom i temama pogodili. Publika uistinu je zainteresirana jer odabirom predavača i tema nastojimo pokazati konkretne primjere i prakse iz kojih su jasno vidljivi direktni benefiti korištenja moderne tehnologije kao poluge u suvremenom turizmu. Na zadnjem izdanju Rediscovera okupili smo preko 250 hotelijera iz cijele regije i pred njih doveli vrhunske inozemne i domaće predavače. Smatramo da se o tehnologiji u turizmu premalo priča i jedan od glavnih ciljeva Rediscovera je stavljanje fokusa na tehnologiju u turizmu”, kaže Mišulić.

Na primjer, ove godine je jedan od panelista na konferenciji bio Robert Gobo, direktor digitalizacije u Valamar Rivijeri, koji je, između ostalog govorio o tome kako oni u svojim procesima koriste i ChatGPT.

“Na tehnologiju se prečesto gleda kao na ‘nužno zlo'”

No, općenito gledano, hotelska industrija još uvijek nije dovoljno okrenuta suvremenim tehnologijama. Mnoge stvari rade se na “stari način” i to se teško mijenja.

“Uglavnom na tehnologiju gledaju kao “nužno zlo” i ne opterećuju se previše time jesu li softverska rješenja koja koriste za narednih nekoliko godina, a poglavito očekivanjima gostiju kojima pružaju uslugu i zaposlenicima od kojih se očekuje da taj software svakodnevno koriste. Teško se odlučuju na neke značajnije iskorake, što mogu razumjeti jer zamjena operativnog sustava u hotelu zahtijeva uključenost više različitih odjela i traje neko vrijeme. Na drugoj strani, hoteli su otvoreni 24/7, stalno su ‘guest-facing’ i gotovo je nemoguće prodajno ili operativno zaustaviti poslovanje hotela da bi se tako značajna promjena odradila. Ono što veseli je činjenica kako je sve veći broj turističkih djelatnika koji se odlučuju na ovaj korak jer shvaćaju da softverom iz devedesetih ne mogu pružiti adekvatnu uslugu gostu današnjice”, kaže Mišulić.

Rentlio trenutno zapošljava oko 40 ljudi. No, kako imaju prilično velike ambicije, planiraju i nova zapošljavanja.

“Prije koji tjedan započeli smo s novim ciklusom zapošljavanja u kojem planiramo zaposliti još petnaestak novih kolega. Da, obzirom da smo IT tvrtka koja razvija vlastiti proizvod i prodaje ga na tržištu, mislim da je to respektabilna brojka. Jednostavno, gradimo najsnažniju hospitality-tech tvrtku u regiji jer nam je cilj u narednih par godina postati tržišni lider u sva tri ključna segmenta naših kupaca: privatni iznajmljivači, property management kompanije i hoteli. U nekim od tih segmenata već imamo lidersku poziciju, u neke segmente smo se počeli značajnije probijati”, kaže Mišulić.