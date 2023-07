DALMATIA TOWER ČEKA OTVORENJE Noćne slike su predivne, no pogledajte kako se po danu čiste prozori

Službeno najviša građevina u Hrvatskoj nedavno je dobila noćno osvjetljenje. Zgrada u kojoj će poslovati Marriot hotel dala je potpuno novu vizuru gradu pod Marjanom.

Dalmatia tower još uvijek nije otvoren, što ne čudi s obzirom na različite zavrzlame koje su pratile njegovo građenje. Nedavno je najavljeno da se otvorenje očekuje - uskoro. To uskoro još nije stiglo, no to nije razlog da se ne divimo izgledu tornja kojeg turisti ugledaju na prilazu centru grada.

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: EdoStuff Aviation Foto: EdoStuff Aviation Foto: EdoStuff Aviation Foto: EdoStuff Aviation Foto: EdoStuff Aviation Foto: EdoStuff Aviation Foto: EdoStuff Aviation

Nedavno se na vrhu tornja vijorila američka zastava, ususret američkom Danu državnosti.

"Iznimno smo ponosni što na ovaj način možemo istaknuti dobre temelje prijateljstva, geopolitičkih i strateških veza između SAD-a i Hrvatske. Dvije države povezane su ekonomski, politički i turistički. Osim toga, u našem Dalmatia Toweru poslovat će i prvi AC Hotel u Hrvatskoj, a koji je dio najprestižnijeg svjetskog lanca Marriott sa sjedištem u SAD-u.

Osim toga uvijek ćemo biti zahvalni veleposlanstvu SAD-a u Hrvatskoj koje nam je od prvog dana pružalo nesebičnu podršku u realizaciji projekta. Obilježavanje i podrška Dana nezavisnosti najmanji je prijateljski čin kojeg možemo napraviti”, istaknuo je nedavno u priopćenju Westgate grupe Josip Komar.

A kako za otvorenje mora sve biti savršeno blistavo, ne čudi što se stakla temeljito peru. Tome je naš čitatelj svjedočio danas, a kako to izgleda pogledajte na slici.