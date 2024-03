Dalmacija Danas u Beogradu prati vaterpolsku Ligu prvaka!

Nakon izazovnih prvih mjeseci 2024. godine, Europskog srebra Hrvatske vaterpolske reprezentacije, te zlata izborenog na Svjetskom prvenstvu u Dohi, vaterpolisti se vraćaju klupskom natjecanju.

VK Jadran je tako prošlog vikenda lako izborio polufinale državnog prvenstva svladavši na Poljudu u dva navrata VK Zadar, da bi već u ponedjeljak krenuo na trening utakmice u Crnu Goru protiv Jadrana iz Herceg Novog. Jučer su sletili u Beograd gdje ih večeras čeka prva utakmica nastavka natjecanja Lige prvaka protiv Novog Beograda.

Jadran iz Splita, nakon plasmana među osam najboljih, u svojoj grupi mora zaslužiti Final four, ulazak među četiri najbolje Euro ekipe, a to znači biti barem drugi u grupi u konkurenciji francuskog Marseilla, talijanskog Pro Recca i srpskog Novog Beograda. Zvuči kao nemoguća misija... Ali, možda i nije tako! Jadran je već ove sezone napravio iskorak u Ligi prvaka, plasirao se u nastavak natjecanja, sada svi navijaju za ulazak u kvartet najboljih. Evo kako večerašnji susret protiv Novog Beograda najavljuje trener Jure Marelja.

"Nismo imali nešto pretjerano vremena za pripremu, Jadran HN nas je u pripremnim utakmicama dobro rasplivao po bazenu, što je dobro. Treba nam malo više vremena za uigravanje i rekuperaciju, pogotovo nakon zadnjeg Svjetskog prvenstva u Dohi. Jer, igrači Jadrana koji su ostali u Splitu nisu u zadnja tri mjeseca odigrali poštenu utakmicu. Nisu ni igrači Novog Beograda imali bolje uvjete od nas. Utakmica će bit zanimljiva i mi ćemo napravit sve da ih pobijedimo i mislim da imamo priliku večeras za tu pobjedu. To što nismo kompletni mislim da nije presudno, natjecanje na svim frontovima je zahtjevno i toga će biti sve više i više. I grupa je zahtjevna, ali mi smo najbolja hrvatska momčad, ne zaboravite! Mi ćemo napravit neke dobre stvari jer sreća prati hrabre", zaključio je trener Marelja.

Jerko Marinić Kragić nam je naglasio sljedeće:

"Sigurno da nismo u nekoj optimalnoj formi nakon svega šta smo prošli, a Novi Beograd je ekipa sastavljena da osvoji Ligu prvaka. Po imenima možda ponajbolja u Europi. Mi smo se pripremili koliko smo mogli nakon Svjetskog prvenstva u Dohi. Idemo dati sve od sebe, pobjeda nam donosi puno, znamo šta to znači i sam Final four. Šteta šta je prva tako važna utakmica odmah nakon Europskog i Svjetskog prvenstva i to baš u Beogradu. Malo smo se odmorili, počeli trenirati, ali u dva, tri tjedna izgubiš ritam utakmica. Znajte, mi smo profesionalci, od toga živimo, želimo pobijediti, dati sve od sebe i igrati Final four vaterpolske Lige prvaka", zaključio je Jerko Marinić Kragić.

Prije utakmice Jadrana i Novog Beograda u istoj grupi u 18.30 sati igraju Marseille i Pro Recco.