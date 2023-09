Dalić: Razgovarat ću s Livajom

Izborniče, rujan je bio uspješan. Dvije pobjede, 6 bodova, bez primljenog pogotka. Hrvatska je preuzela vodeće mjesto u skupni. Čime ste najzadovoljniji?

"Pa da, tih šest bodova, nismo primili gol u tim utakmicama, protivnici lagani na papiru, ali uvijek su to teške utakmice. Bili smo pravi, bili smo dobri. Vrlo, vrlo ozbiljni i zaista nije bilo nijednog trenutka da nešto propustimo. Sretan sam zbog toga. Bili smo dobri, kvalitetni. Lijepe utakmice, šest bodova i došli smo tamo gdje nam je mjesto - na vrh."

Zbog ozljede Kovačića i Majera, u zapaženijoj ulozi gledali smo Ivanušeca. Petković je potvrdio da je u odličnoj formi, a znamo da od njega uvijek puno očekujete. Je li to sad konačno to?

"Pa nadam se da jeste. Imali smo Kovačića koji je bio ozlijeđen pa ga nismo htjeli forsirati, to nije ništa opasno, ali smo ga sačuvali. Isto tako i Majera. Luka je dobio svoju šansu i igrao je jako dobro. Bruno igra dobro u klubu i stalno se postavlja to pitanje, možda to previše komentiramo, ali on svojim radom, svojim odnosom, svojim utakmicama zaslužuje moju pažnju, zabija golove, asistira i jako je dobar. Ja sam s njim bio jako zadovoljan."

Na ovo okupljanje prvi put pozvali ste Matiju Frigana. U ove dvije utakmice niste ga koristili, kako ste zadovoljni s onim što je pokazivao na treninzima i planirate li već za iduće okupljanje vratiti Marka Livaju?

"Pa to smo htjeli, napraviti priču, dati šansu mladim napadačima, da ih vidimo uz nas tijekom sedam dana na treninzima i da oni onda imaju nešto svoje za pokazati. Mi moramo još naći centarfora, napadača, imamo nekoliko mladih i mi ih želimo pogledati, želimo ih vidjeti i to je naš cilj. A ovo dalje ćemo sve rješavati idućih dana."

Još uvijek niste razgovarali s Livajom, pretpostavljam!?

"Ja ću svakako razgovarati s Markom oko te situacije i mi ćemo to sigurno riješiti. On nam treba kao napadač, on nam treba kao najbolji igrač Hrvatske nogometne lige i to nikad nije bilo upitno. Ja sam rekao da njemu vrata nisu zatvorena, on je tu, obavit ćemo razgovor i sve dogovoriti."

U listopadu Hrvatsku čekaju nove dvije utakmice, s Turskom i Walesom. Turci stižu na Opus Arenu, ali i Vi i hrvatska reprezentacija prvi put stižete na novi stadion u Osijeku?

"Veselim se toj utakmici, novi stadion, prelijepo. Mislim da ćemo konačno igrati na onom pravom, velikom stadionu koji će biti ono što treba. Možda će biti malo gledatelja, kapacitet je mali, ali očekujem jedan dobar ambijent, očekujem veliku podršku u Slavoniji i da s ta tri boda protiv Turske osiguramo plasman u Njemačku."