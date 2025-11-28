Daleko je Kandahar: Psihološka drama o odsutnosti koja potresa premijerno u HNK Split Praizvedba nagrađivane drame Anite Čeko

Hrvatsko narodno kazalište Split premijerno će izvesti novu dramu Daleko je Kandahar autorice Anite Čeko, u režiji Tee Alagić, u petak, 6. prosinca, s početkom u 19:55 sati na komornoj Sceni 55 HNK Split. Dramski tekst, nagrađen Trećom nagradom za dramsko djelo Marin Držić za 2021. godinu, kompleksan je uvid u suvremenu obiteljsku disfunkciju izazvanu izborom jednog čovjeka da bude geografski prisutan u ratu, a emocionalno odsutan kod kuće.

Kada rat stigne u dnevni boravak

Daleko je Kandahar nije klasična ratna drama, već intimna psihološka studija o posljedicama izbora. U središtu radnje je dalmatinska obitelj čiji je život paraliziran odlukom Oca (Mijo Jurišić, u drami prisutan putem videa) da ode raditi kao humanitarac/konzultant u Afganistan.

Tekst koristi egzotičnu i opasnu lokaciju kao snažnu metaforu za bijeg od intimnosti i odgovornosti. Otac se u ratnoj zoni osjeća "velikim" i "važnim", dok mu je stabilan život kod kuće "dosadan". Emocionalni vakuum, koji se manifestira kroz stalno prekinute videopozive i neizvjesnost, postaje "nulta točka" raspada obitelji.

Autorica Anita Čeko (koja u ovoj produkciji potpisuje i dramaturgiju) majstorski secira kako se teret odsutnosti prenosi na djecu. Kći Luce (Nika Petrović), suočena s globalnim i obiteljskim kaosom, razvija opsesiju ekstremnom kontrolom nad vlastitim tijelom prekomjernim vježbanjem i gladovanjem. Sin Toni (Luka Čerjan) bježi u altruizam, pokušavajući pronaći smisao pomažući drugima, dok istodobno proživljava vlastiti slom. Mater (Marija Šegvić) opterećena je krivnjom i potisnutim bijesom povezanim sa šutnjom o nasilju u vlastitoj primarnoj obitelji. Baba (Andrijana Vicković) predstavnica je starije generacije koja vlastitu traumu prekriva šutnjom i bijegom u tradicionalne rituale te dodatno opterećuje Mater forsiranjem nastavka obrasca poricanja.

Klimaks drame dostiže vrhunac kada fizička opasnost probija zidove doma – nakon bombaškog napada u hotelu obitelj se suočava s realnošću Očeva izbora. Pisana autentičnim dalmatinskim dijalektom, drama rezonira s lokalnim kontekstom, ali i univerzalno propituje je li financijska stabilnost ikada dovoljna kompenzacija za emocionalnu štetu.

O autorici i redateljici

Anita Čeko studirala je dramaturgiju filma na ADU i psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a živi i radi kao dramaturginja, scenaristica i dramatičarka. Višestruko je nagrađivana i podržavana za razvoj scenarija za dugometražne filmove od strane HAVC-a, a njezini dramski tekstovi i autorski filmovi izlagani su na festivalima.

Tea Alagić međunarodno je priznata i višejezična redateljica, spisateljica i pedagoginja, rođena u Bosni i Hercegovini, koja je 1992. godine izbjegla rat i pronašla preživljavanje u kazalištu. Diplomirala je na Yale School of Drama, režirala nagrađivane produkcije off-Broadwaya i regionalno diljem svijeta, a njezin rad karakterizira snažna vizualnost, fizički teatar i posvećenost suradnji.

Autorski i izvođački tim

Uloge tumače: Luce – Nika Petrović, Toni – Luka Čerjan, Mater – Marija Šegvić, Baba – Andrijana Vicković i Ćaća (video) – Mijo Jurišić.

Autorski tim čine: redateljica Tea Alagić, dramaturginja Anita Čeko, scenograf Filip Triplat, kostimografkinja Maja Peruzović, glazbeni suradnik i skladatelj Goran Cetinić – Koća, dizajner videa Dragan Đokić, dizajner svjetla Boško Kutlešić Bijader, oblikovatelj tona Silvio Mojaš te inspicijentica Rubina Sarajlić.

Praizvedba drame Daleko je Kandahar održat će se u Hrvatskom narodnom kazalištu Split 6. prosinca, s početkom u 19:55 sati na komornoj Sceni 55 HNK Split. Slijede reprize 8., 9. i 10. prosinca.