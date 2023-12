DAJU SVE OD SEBE 'Dalmatinski Ukrajinci' masovno uče hrvatski jezik, polaznika je sve više: "Padeži su najteži, lakši mi je od engleskog"

Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban u ponedjeljak, 4. prosinca godine u dvorani Splitsko-dalmatinske županije uručio je uvjerenja polaznicima tečaja hrvatskog jezika za raseljene osobe iz Ukrajine.

Naime, radi se o tečaju kojega provodi Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje "Zlatna vrata" iz Splita, uz potporu Splitsko-dalmatinske županije.

"Željeli smo pomoći i cilj nam Ukrajince asimilirati u zajednicu"

Blaženko Boban, župan Splitsko-dalmatinske županije ponosan je i sretan. Smatra da će Ukrajincima koji borave u Splitsko-dalmatinskoj županiji ovo znanje puno značiti.

"Preokrenuli smo ovaj program, a sve kroz suradnju Splitsko-dalmatinske županije i Centara za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata. Željeli smo pomoći i cilj nam Ukrajince asimilirati u zajednicu i naše društvo", otkrio je u početku župan Boban.

"Tko će Ukrajince bolje razumjeti od hrvatskog čovjeka..."

No, župan je Ukrajincima poželio da se što prije vrate svojim kućama. Kaže da im je SDŽ maksimalno ušla u susret te da će im i dalje pomagati.

"Znanje jezika njima je bitno i to znanje će im pomoći na budućim radnim mjestima. S druge strane, dao Bog da se svi ovi ljudi iz Ukrajine vrate u svoju domovinu, to im od srca želim u ovom vremenu došašća. No, znati jezik nije na odmet i dok su oni tu, kroz znanje hrvatskog jezika puno će lakše će pronaći željeni posao. Ponosan sam na činjenicu što je kroz školu hrvatskog jezika prošla već sedma polazna skupina. Hvala svima, hvala profesorima i profesoricama! Svi oni su radili s njima, a mi smo im izišli u susret. Gledajte, tko će Ukrajince bolje razumjeti od hrvatskog čovjeka koji je sve ovo već kroz povijest proživio", ustvrdio je prvi čovjek Splitsko-dalmatinske županije te je nadodao:

"I dalje ćemo ih podupirati i pomagat ćemo im da što brže i bezbolnije nauče hrvatski jezik. No, ponavljam i od srca im želim da se što prije vrate u svoju domovinu te da rat što prije završi. Njima je njihov dom najljepše mjesto na svijetu i toga moramo biti svjesni", emotivan je Boban.

Sedma grupa polaznika...

Danijela Ćukušić, ravnateljica Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje "Zlatna vrata" otkrila je da je kroz Centar prošlo sedam skupina Ukrajinki i Ukrajinaca koji su se odvažili učiti hrvatski jezik.

"Osim Splitsko-dalmatinske županije koja nam je prva financijski pomogla, veliki vjetar u leđa dali su nam djelatnici i studenti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Kako smo naglasili, prošla je već sedam skupina i ponosni smo na sve one koji su se odvažili učiti hrvatski jezik", naglasila je Danijela Ćukušić.

"Ovo znanje mi jako puno znači"

Izjavu na hrvatskom jeziku dala je i Ukrajinka koja već dvije godine boravi u Hrvatskoj. Rekla je da joj je hrvatski lakši od engleskog, a da su je tijekom učenja najviše namučili padeži.

"Došla sam u Hrvatsku prije dvije godine. Učim jezik i radim u jednom hotelu kao knjigovotkinja, a prije toga sam radila u jednom restoranu. Ovo znanje mi jako puno znači i sretna sam zbog toga. Najteže nam je bilo naučiti padeže, ali nekako smo i to savladali. Ukrajinski i hrvatski jezik jako su slični i meni je bilo lakše učiti vaš jezik nego primjerice - engleski", jasno je zaključila simpatična Ukrajinka.