Cure nove informacije o raspadu braka Harisa Džinovića: S već ima i novog partnera?

Našom regijom kao munja odjeknule su vijesti da se popularni bosanskohercegovački pjevač Haris Džinović razvodi od 30 godina mlađe supruge Meline.

"Melina i Haris Džinović su se odlučili na sporazumni razvod, budući da njihov odnos nije štimao najbolje već neko vrijeme. Donijeli su trenutno najbolju moguću odluku za njih i njihovu djecu. Haris se već iselio iz njihove vile na Senjaku, a Melina je ostala tamo s djecom. U tijeku je proces razvoda braka, a kasnije će biti određeno i kako će imovina biti raspodijeljena među njima", otkrio je za Pink.rs dobro obaviješteni izvor blizak obitelji Džinović.

Zajednica poznatog para već posljednje četiri godine ne funkcionira kako treba, ali su njih dvoje pokušavali u javnosti održati sliku sretnog braka, tvrde izvori za Kurir.

A prema saznanjima srpskih medija, Melina i Haris već neko vrijeme navodno imaju i druge partnere

A prema saznanjima srpskih medija, Melina i Haris već neko vrijeme navodno imaju i druge partnere. Melina je, također navodno, u vezi s poznatim biznismenom koji gradi luksuzne zgrade u Beogradu, piše Dnevnik.hr.

Što se imovine tiče, dogovor između supružnika jest da sva imovina pripada vlasniku kuće, iliti Harisu, ali da Melina može u njoj uživati dokle god to želi. Tako da Haris živi u donjem dijelu luksuzne kuće, a Melina s kćerkom u gornjem.

''Željeli su sakriti od javnosti da se razvode i da svatko želi živjeti kako smatra da treba. Djeca su im dovoljno velika, razumiju situaciju i ne miješaju se u odluke svojih roditelja. Melina je sretno zaljubljena, ali to krije. S druge strane Haris je oduvijek bio zavodnik i u društvu lijepih i atraktivnih žena, pa mu ni to što je u osmom desetljeću ne predstavlja problem. On je Melini jasno stavio do znanja da se nema namjeru iseliti, niti da se imovina dijeli, a ona može uživati koliko god želi dok je u toj kući koju su izgradili'', priča obiteljski prijatelj za Kurir.

Podsjetimo, kada je objavljeno da se njih dvoje razvode, najprije se oglasila Melina. Ona nije htjela komentirati te navode kada su je novinari pitali, ali ih nije ni demantirala.

''Razumijte me, ne bih na tu temu. Hvala na pozivu, ugodan dan'', kazala je za Pink.

Supružnici su zajedno dobili dvoje djece, kćer Džinu i sina Kana.