CURE DETALJI Nakon četiri sata završeno ispitivanje dječaka ubojice: 'Detaljno objasnio kako je došao do oružja...'

Dječak, koji je u krvavom pohodu Osnovnoj školi Vladimira Ribnikara ubio sedam djevojčica i jednog dječaka te čuvara, dok je jedna djevojčica kasnije preminula u bolnici, ispitivan je gotovo četiri sata u postupku koji se vodi protiv njegovog oca, kojeg se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti.

Sumnjiči se da je otac ilegalno posjedovao oružje kojim je dječak 3. svibnja izvršio neviđeno ubojstvo. Dječak je potvrdio očevo svjedočenje i gotovo pa negirao očevu krivnju u ovom postupku.

Ispričao je i kako je došao do pištolja. Rekao je da mu otac nije omogućio prvi pristup oružju, već netko drugi. "Dječak ubojica tvrdi da je njegov otac imao dodatne mjere za osiguranje oružja, koje nisu obvezne. Prema izjavi, njegov otac je imao šifre na obaraču pištolja. Dječak je detaljno objasnio kako je došao do oružja koje je bilo u sefu i pod šiframa. Rekao je da se dugo mučio da razbije šifre i da je dugo tražio kako da dođe do oružja", ispričao je izvor za Blic.

"Danas je saslušan maloljetnik, detaljno je ispitivan o svim okolnostima koje mogu biti važne za otkrivanje razloga zbog kojih je sve ovo učinio. Ono što mogu reći je da je potvrdio ono što je otac rekao, da je oružje bilo potpuno osigurano. Također, on tvrdi da mu prvi kontakt s oružjem nije omogućio otac. On je izrazio kajanje zbog svega što je učinio", rekla je odvjetnica Irina Borović koja zastupa dječakova oca.

Dječaka ubojicu ispitivali su više od četiri sata u prostorijama Klinike za neurologiju i psihijatriju za djecu i mlade, gdje je i smješten nakon masakra, javlja Blic, prenosi Dnevnik.hr.