ČUDO U PORTUGALU! Split na jednom natjecanju ima tri svjetske prvakinje u kickboxingu

Helena Jurišić, Ana Bajić i Lucija Bilobrk su friške svjetske prvakinje na seniorskom natjecanju koje se održava u Portugalu u mjestu Albufeira. Sve tri cure su iz splitskih klubova, Luce iz CBŠ Pit Bull, a Ana i Helena iz KBK Mornar.

Ovo je jedinstveni uspjeh hrvatskog borilačkog sporta, baš kao i sporta u cjelini. Helena je pobjede do zlata u kategoriji do 70 kg ostvarila protiv predstavnica Azerbajdžana, Srbije i Turske, Ana Bajić je imala dvije borbe do zlata, u teškoj kategoriji je bila bolja od Turkinje i Norvežanke.

Lucija Bilobrk je za obraniti zlato slavila protiv borkinja iz Srbije, Slovačke i Finske. Berba medalja Hrvatske kickboxing reprezentacije tu se nije zaustavila. Zlata su još osvojili Luka Žuljević i Andrej Kedveš, te Elizabeta Crnković na tatamiju. Natjecanje traje do 26. studenog i do kraja očekujemo još dobrih vijesti. Za sada su rezultati iznad svih očekivanja!