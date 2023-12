ČUDESNO REMEK DJELO Pogledajte najljepši Betlehem u Splitu pred kojim vjernici mole potpuni oprost! Fra Martin: "Želja je da pronađemo Isusa u svom srcu"

Prikaz Gospodinova rođenja u Betlehemu, odnosno jaslice, među najomilje­nijim su prikazima i iskazima pobožnosti, a opisana su u Evanđeljima po Mateju i Luki. Prve žive jaslice postavio je sv. Franjo Asiški na Badnjak 1223. kod Greccia blizu Asiza u Italiji. Navodi se da je bio je posebno posvećen Djetetu Isusu i smatra se da je ideju za postavljanjem živih jaslica dobio nakon što je posjetio Betlehemsku špilju, mjesto Isusova rođenja, tijekom hodočašća u Svetu Zemlju.

Prikaz Isusovog rođenja kroz jaslice postao je kroz stoljeća tradicija pa čak i obveza u brojnim crkvama, ustanovama, javnim površinama i domovima širom svijeta. Mnogi ih u domove postavljaju na Badnjak i ostaju do blagdana Bogojavljanja, a u crkvama do blagdana Krštenja Isusova. Neke su velike, neke manje, no u svake od njih utkan je nečiji trud i ljubav, baš poput jaslica postavljenih u klaustru samostana i crkve sv. Frane na Rivi.

Uz pravo betlehemsko čudo postavljeno u prostoru od pedeset metara kvadratnih dočekao nas je fra Martin Jaković, župnik Župe sv. Stjepana pod Borovima i gvardijan Samostana sv. Franje na Obali franjevaca konventualaca.

Monumentalne jaslice, prema riječima fra Martina, već trinaestu godinu zaredom privlače mnoštvo ljudi. Priprema vrijednih autora koji se iz godine u godinu trude unijeti nešto svoje i posebno traje oko dva mjeseca, a samo postavljanje u klaustru oko tjedan dana.

- Ana Bedalov i Ivica Kalebić autori su jaslica. U svojoj ideji dajući sebe napravili su velike jaslice u kojima žele prikazati cjelokupni život, konkretno, zajednice koja je usmjerena prema jaslicama. Ove godine na poseban način povodom jubilarne 800. obljetnice prvih jaslica sv. Frane koji je napravio u malenom Grecciu u Italiji. Napravio je prve žive jaslice u kojima je bilo postavljeno sve osim Isusa - priča nam fra Martin.

Zbog čega nije, kao danas u našim domovima, u središtu bio postavljen Isus na slamici, a uza njega su majka Marija i sv. Josip?

- Isusa dakle nije bilo u jaslicama. Kada su vjernici došli u crkvu na slavlje svete Mise Božića pitali su se gdje je Isus. Želio je sv. Franjo da ga vjernici pronađu u svom srcu. To je razlog zbog čega ga nije bilo na slamici - govori.

Istaknuo je naš sugovornik da su jaslice postavljenje kako bi se prikazao život ljudi koji rade svoj posao; ratari, vojnici, radnici, djece, životinja..., a svi su usmjereni prema jaslicama u kojima se događa smisao vjerničkog vjerovanja i življenja

- A to je da Bog želi blagosloviti svakog čovjeka u njegovom zvanju i u svemu što on daje na poseban način i od srca sa svojim dostojanstvom uvijek zahvaljujuć Bogu na onom što mu je dao. I tu je radost i veselje da svi žele pogledati prema mjestu gdje se rađa novi život iz kojeg Isus, kao čovjek, pokazuje prema nebu gdje je zapravo naša domovina - navodi.

Nakon 800 godina u crkvi Sv. Frane na Obali su povodom ranije spomenutog pronalaženja Isusa u vlastitom srcu i potpunog oprosta kojeg je Papa dopustio u franjevačkim crkvama, jaslice po prvi put postavljene u širinu.

- Želja nam je da kad naši ljudi izađu iz crkve Sv. Frane na bočni izlaz u veliku prostoriju, oko pedesetak metara kvadratnih pred njima se nalaze jaslice. Po prvi puta jaslice su okrenute u širinu, a prijašnjih godina su bile s jedne ili druge strane, razne kombinacije i slično - otkriva nam fra Martin.

Na molbu velike franjevačke obitelji, Apostolska pokorničarna izdala je dekret kojim dopušta da se od svetkovine Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije 8. prosinca 2023. do blagdana Prikazanja Gospodinovog 2. veljače 2024. može dobiti potpuni oprost po uobičajenim uvjetima; treba se ispovjediti, pričestiti i izmoliti molitva na nakanu Svetog Oca, te pohoditi i jednu od franjevačkih crkvi.

Što je potpuni oprost?

Oprost je prema definiciji Katekizma Katoličke Crkve (KKC 1471) 'otpuštenje pred Bogom vremenite kazne za grijehe kojih je krivica već izbrisana u svetoj ispovijedi, kada svećenik u ime Krista izgovara riječi odrješenja: 'Ja te odrješujem'.'

No, uz oproštenje grijeha postoje i zaslužene 'vremenite kazne' koje u zemaljskom vremenu valja ispaštati. Ako ih se nismo oslobodili na ovom svijetu, onda ih 'nosimo kao prtljagu sa sobom u drugi život, u čistilište'.

Fra Martin nam je pojasnio kako se i za koga može dobiti potpuni oprost.

- Crkva u liturgijskoj godini daje određene dane kada se može izmoliti potpuni oprost. Bilo za pokojne, posebice oko Svih Svetih i Dušnog dana ili 2. kolovoza kada se slavi franjevačka svetkovina Gospa od Anđela ili Porcijunkula. Uvjeti za potpuni oprost za pokojnog da bi se izmolio oprost su najprije pohoditi franjevačku crkvu ili onu koja je povjerena franjevcima na upravljanje, biti na svetoj misi, ako je potreba vjernika, ispovjediti se, a potom pričestiti se te pomoliti se pred jaslicama te izmoliti molitvu na nakanu Svetog Oca (Vjerovanje, Očenaš, Zdravo Marijo, Slava Ocu). U ovom slučaju moguće je dobiti i oprost za samog sebe.

Ako još niste vidjeli impresivni Betlehem u klaustru cvrkve Sv. Frane možete svakodnevno od 6 do 20 sati.

Sretan Božoć i blagoslovljenu novu 2024. godinu žele vam braća samostana sv. Frane na Obali.