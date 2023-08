ČUDESNA ZEMLJA SLADOLEDA U MAKARSKOJ Otkrili smo Ice cream burger, jedini u Dalmaciji. Zbog rapsodije okusa iz vlastite proizvodnje postao je nova ljetna opsesija

Ljeto je došlo i sladoled je stalno na meniju. Došao je trenutak kada se uz klasična izdanja ove ljetne slastice istražuju i svi drugi načini na koji se sladoled može kombinirati. A što kažete na sladoledni burger?

Slatki mali šareni sendviči izuzetno su popularni u Italiji, dok ih na hrvatskom tržištu ima jako malo. A mi smo otkrili jedan u Makarskoj, koji je zapravo i jedni na području Dalmacije.

Interijer malog Ice cream shopa, jednako je sladak, baš kao i njegovi proizvodi, a pored njega ne možete poći da ga ne posjetite.

Ledene slastice

U rozom kutku krije se čak 28 okusa Premis sladoleda. Inače, Premis je najveći hrvatski proizvođač sladoleda, a zahvaljujući inicijativi 19-godišnje Andree Premeru, sladoledoljubci su dobili svoju slatku oazu.

Ice Cream Shop by Premis, otvoren je početkom lipnja, a Andrea navodi kako se ljudima sviđa jer je nešto drugačije u gradu. U ambijent i okuse lako se zaljubiti na prvu, pa ni ne čudi zašto je u tako kratkom roku stekao titulu najboljeg slajića u gradu.

„U firmi imamo 40-ak zaposlenika. Svi vole Premis sladolede, prepoznali smo potrebu kupaca i rezultat je otvoreni Ice cream shop, koji je dugo bio Andreina velika želja“, priča nam Daria Vitasović, voditeljica marketinga.

28 okusa iz vlastite proizvodnje

Sladolede rade u vlastitoj proizvodnji u Makarskoj.

„Premis je najveća hrvatska tvornica sladoleda, dosta radimo u HORECA segmentu. U kanticama od 6 ipo litara nalaze se prave kreme pomiješane sa sladoledom koji je napravljen bez umjetnih boja. Bitno je naglasiti kako se sve kantice pune ručno“, objašnjava nam Daria proces proizvodnje.

U ovoj neodoljivoj 'zemlji sladoleda' naići ćete na neodoljive okuse poput Tropical cheesecake-a, Mango marakuja ili pak Chocolate elafiti.

Cure nam otkrivaju da su pak pistacio i okus s rogačem ili rožatom pokazali kao veliki hit ovoga ljeta.

„Svi naši sladoledi su napravljeni od 100% kreme, jedinstveni smo upravo zbog sirovine koje se inače koriste i u gelatu, znači sve je kontroliranog podrijetla i nema umjetnih boja“, navodi voditeljica marketinga.

Poseban zdravi sladoled za najmlađe

Tu je i poseban sladoled za one najmlađe – Baby Scoop čija je kuglica namijenjena djeci stoga ih roditelji mogu razveseliti bez straha od debljanja ili narušavanja zdravlja.

„Spirulina plavi sladoled napravljen baš za djecu, intenzivno je plave boje, ali zdrav. Glavni sastojak je spirulina koja je zdrava alga. Mnogi pomisle zbog jake plave boje da je u njemu puno kemije, ali ne, ekološkog je kontroliranog podrijetla, a boja je takva, jer je i alga izuzetno zelena“, objašnjava Daria.

Osim toga u Ice Cream Shopu svi sladoledi su veganski, a imaju i gluten free kutak. A među njima možete dobiti i sladoledni bezglutenski burger.

Ice cream burger

I upravo je ovo delicija na koju su mnogi 'odlijepili' pa su potegli i nekoliko kilometara da uživaju u ovoj slastici. Možete birati između nekoliko okusa: Pistachio Heaven, Mouthful from Madagascar ili Treausre of Santo Domingo. Ako biste radije složili vlastiti ice cream burger, i to je moguće.

I dok smo razgovarali s curama, u pozadini čujemo kupce kako komentiraju da ljepši burger nisu probali.

„Imamo gotova slatka peciva, unutra se mažu preljevom, zatim idu dodaci pa kugla sladoleda. Sve to ide u pekač, blago se zagrije, krene se i zatim nastaje dobitna kombinacija hladnog i toplog“, kazuje nam Andrea.

Iako priznaje da su na početku ljudi bili skeptični.

„Na početku su ljudi bili skeptični, bilo im je čudno kako sladoled može ići u kruh, ali sad kako prolazi vrijeme, sve veća je popularnost“, govori mlada vlasnica čiji je otac Zoran Premeru, direktor tvrtke Premis d.o.o.

Slatka oaza za sve sladoledoljupce

Kontinuirano rade na razvoju novih okusa i proizvoda, a jedan novitet posebno je razveselio obožavatelje sladoleda.

Riječ je o Ice Cream Community, prvoj aplikaciji u svijetu koja okuplja sladokusce na jednom mjestu.

„To je ujedno i naš loyalty program prema kojem kupci posebne ponude i nagrade“, zaključuje Daria.

Što čekate? Za najslađe ljetno rashlađenje uputite se u Makarsku u 'rozu zemlju sladoleda' i u laganoj šetnji svratite na slajić, najbolji na Jadranu.

