CRVENA ZVEZDA – ZADAR 93-54: Zadrani uvjerljivo poraženi u Beogradu

Zadar je danas od 19:00 sati igrao protiv Crvene Zvezde u Beogradu utakmicu 20. kola AdmiralBet ABA lige. Bolji su bili domaćini koji su slavili rezultatom 93:54. Sve su četvrtine otišle na stranu Crvene Zvezde (31:12, 22:10, 20:18, 20:14).

Najučinkovitiji igrač Zadra bio je Božić 16, 7sk, 4as, 1ukr, a potom Mazalin 11, 2sk, 2as, 1ukr; Davis 6, 4sk, 1as; Lakić 5, 5sk, 2as, 1blk; Drežnjak 5, 3sk, 1blk; Jambrović 5, 2sk, 1as, 1ukr; Žganec 3, 7sk, 3as; Klarica 2, 1sk; Mekić 1, 1as; Vujačić 2sk, 1as; Grbić i Ramljak.

Danijel Jusup, trener Zadra nakon susreta: „Zvezda je momčad koja prima najmanje poena, znao sam da će napadački biti teško, ali ne da će biti ovoliko teško. Loše smo odigrali, ovo je naša najlošija utakmica ali moramo izvući poduke gdje smo u odnosu na jednu pravu euroligašku obranu, koliko moramo raditi ako želimo ići u tom pravcu. Mislim da smo mi prvi napad obranili minut i pol prije kraja prve četvrtine, to im je dalo razliku i sigurnost.“

„Malo sam kalkulirao jer igramo Kup za dva dana, pokušao sam dati malo više igračima s klupe da vide kako to izgleda. Imali smo bizarnu stvar, Ramljaku je tenisica pukla, napuhala se, nije bila upotrebljiva, a kako on izlazi iz ozljede zgloba, baš na toj nozi, nisam htio riskirati. Čuvao sam i Žganeca, ali nije to presudilo, uz sve drugo Zvezda je dala 19 poena iz kontre, mi 3 i trebamo se pokriti ušima i ići dalje.“

Zadar će iduću utakmicu odigrati protiv Splita 14. veljače u sklopu četvrtfinala Kupa Krešimira Ćosića koji se održava na Gripama.