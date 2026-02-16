Cromaris i KK Zadar nastavljaju dugogodišnje partnerstvo

CROMARIS d.d., predvodnik hrvatske marikulture koji posluje u sastavu Adris grupe, i Košarkaški klub Zadar, klub bogate tradicije i snažnog identiteta, nastavljaju suradnju.

Vodeća hrvatska tvrtka u proizvodnji premium mediteranske ribe i aktualni košarkaški prvak Hrvatske potpisali su novi ugovor o sponzorstvu, čime se nastavlja uspješna dugogodišnja suradnja usmjerena na razvoj sporta i lokalne zajednice.

Poseban ponos za Cromaris predstavlja činjenica da sponzorira najbolji košarkaški klub u državi te da je partnerstvo, koje traje već dvanaestu godinu zaredom, preraslo u ogledni primjer zajedničkog djelovanja u promicanju sporta, zdravih životnih navika i pozitivnih društvenih vrijednosti.

Podrškom KK Zadar Cromaris doprinosi razvoju sportske izvrsnosti te potiče djecu i mlade na bavljenje sportom i usvajanje zdravih navika, kao i odrastanje u okruženju koje promiče jednakost i dostupnost sporta svima. Novim ugovorom Cromaris i KK Zadar nastavljaju stvarati bolje prilike za mlade i graditi zdraviju zajednicu.

„Partnerstvo s KK Zadar temeljimo na zajedničkom razumijevanju važnosti sporta u razvoju pojedinca i društva. Kroz ovu suradnju želimo dati doprinos stvaranju kvalitetnih prilika za mlade te poticati vrijednosti poput odgovornosti, timskog rada i izvrsnosti,“ izjavio je Ivan Leko, predsjednik Uprave Cromarisa.

Cijenimo dugogodišnju podršku Cromarisa. Ovakva partnerstva omogućuju nam da nastavimo rasti na svim razinama i graditi klub kakav Zadar kao grad košarke zaslužuje“, poručio je direktor KK Zadar Roko Jurlina.