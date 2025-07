Čistačica se spotaknula na sanduk piva. Moraju joj platiti 110.000 eura!

Čistačica je čistila benzinsku postaju, pa se spotaknula na sanduk piva i slomila nogu.

Sud u Zagrebu je ovaj tjedan presudio da joj tvrtka za koju je tada radila mora platiti ukupno čak 110.000 eura plus kamate. Presuda je, doduše, nepravomoćna i poslodavac se na nju može žaliti.

Žena je radila kao sezonac na određeno i čistila je benzinske postaje. Dok je brisala pod i kretala se unatraške, udarila je u sanduk piva. Hitna ju je pregledala i pustila kući. Nekoliko tjedana kasnije ustanovljeno je kako joj je pukla bedrena kost, piše Danica.

Opet novi kuk

Žena je svjedočila kako je oko 5 ujutro brisala pod benzinske, kretala se unatrag i nije vidjela sanduk piva kojem tamo nije bilo mjesto. Poskliznula se i pala. Hitna ju je pregledala i rekla da to nije ništa. No, nakon 15 dana ležanja u kući, postalo je neizdrživo. Otišla je u bolnicu, a rengen je pokazao slomljen kuk.

“Godinu dana trajao je oporavak koji nije bio uspješan jer takva operacija se radi 24 do 48 sati nakon loma, a nakon godinu dana ponovno sam imala operaciju ugradnje umjetnog kuka. No, dva tjedna iza te operacije dobila sam sepsu, otvorili su me i čistili.

Pola godine nakon toga bakterija je bila prisutna i ponovno sam završila na operaciji, a zadnja operacija je bila prije pola godine i tada su mi izvadili kuk jer sve to čišćenje nije imalo efekta jer se bakterija začahurila ispod kuka. Sad me čeka ugradnja novog kuka“, svjedočila je čistačica.

Sudski vještak utvrdio je da je žena u tom događaju zadobila prijelom vrata L bedrene kosti uz komorbiditet šećerne bolesti i pretilost.

Tuđa pomoć i njega

“Kod izrade nalaza je još prisutna temporerna nesposobnost (5 godina) zbog komplikacije osteostinteze L bedrene kosti u smislu pseudoartroze vrata bedrene kosti, piše Danica.

Zbog toga je inicijalna osteosinteza zamijenjena totalnom endoprotezom kuka, a koji je zbog infekcije u konačnici odstranjen te je očekuje revizijska endoproteza kuka”, naglasio je sudski vještak.

Sutkinja je nesretnoj ženi dosudila 30.000 eura odštete, oko 55.000 eura naknade za tuđu pomoć i njegu te oko 25.000 eura troškova parničnog postupka. Ukupno oko 110.000 eura plus kamate. Tvrtka za koju je tada radila kao čistačica može se žaliti na presudu.