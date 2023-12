ČINILO SE DA ĆE KIŠA UPROPASTITI SVE, NO CIKLONA SE SMILOVALA DALMACIJI! Donosimo detaljnu prognozu za ostatak godine i novogodišnju noć

Hvar je s čak 18 stupnjeva Celzijusa bio najtopliji grad u Hrvatskoj tijekom četvrtka. 17 je izmjereno u Komiži, Dubrovniku i Pločama, a 16 u Makarskoj i na Palagruži. Ovako visoke temperature zraka na kraju prosinca spadaju među najviše koje su se zadnjih desetljeća mjerile na našim područjima na kraju kalendarske godine. No sve to samo dio vrlo toplog mjeseca.

Tri nas dana dijele od kraja mjesec i godine. Brojni gradovi i mjesta planiraju dočeke na otvorenom i sve su oči uprte u vremensku prognozu. Situacija se na prognostičkim kartama posljednjih dana jako mijenjala, kao rijetko kada ove godine za tako relativno blisko razdoblje.

Iako se činilo da će većina dočeka na otvorenom biti upitna, zadnja 2-3 razvoj situacije na sinoptičkim kartama ide u prilog organizatorima dočeka na otvorenom, barem u Dalmaciji. Ipak, to ne znači da će posvuda biti suho… Jedno je sigurno, od hladnoće ne morate strahovati, a baš u novogodišnjoj noći na moru će puhati jugo.

Danas nas očekuje promjenjivo s izmjenama sunčanih i oblačnih razdoblja i većinom suho. Vrlo malo kiše moguće je većinom u sjevernoj, rijetko gdje u srednjoj Dalmaciji. Ujutro će mjestimice u Zagori i na moru biti magle. Vjetar vrlo slab, promjenjiva smjera. Minimalne jutarnje temperature zraka u zaleđu obale od 2 do 7, uz obalu i na otocima od 7 do 12°C. Najviše dnevne temperature od 10 do 16°C.

Gotovo identične vremenske prilike vladat će tijelom subote. Promjenjivo s izmjenama sunčanih i oblačnih razdoblja i većinom suho. Vrlo malo kiše moguće je većinom u sjevernoj, rijetko gdje u srednjoj Dalmaciji. Ujutro će mjestimice u Zagori i na moru biti magle. Vjetar vrlo slab, promjenjiva smjera. Minimalne jutarnje temperature zraka u zaleđu obale od 2 do 7, uz obalu i na otocima od 7 do 12°C. Najviše dnevne temperature od 11 do 17°C.

Nedjelja (Stara godina) donosi promjenjivo vrijeme s izmjenama sunčanih i oblačnih razdoblja. U prvom dijelu dana ponegdje u srednjoj, a osobito sjevernoj Dalmaciji može biti vrlo malo kiše. Veći dio večer u većem dijelu Dalmacije bit će suho. Ipak, osobito sredinom noći mjestimice može početi vrlo slaba kiša. Ujutro tiho, danju će zapuhati slabo do umjereno jugo koja će u novogodišnjoj noći na moru i uz obalu biti umjereno do pojačano, mogući su i jaki udari.

S obzirom na dio godine, novogodišnja noć će biti natprosječno topla s temperaturama većinom od 8 do 13°C. To ipak ne znači da se ne morate toplije odjenuti ako ste na dočeku vani, osobito zbog vjetrovitog vremena.

Iza ponoći, a osobito prema jutru kiša će zahvatiti sjevernu Dalmaciju, moguća je i grmljavina. Bit će to uvod u promjenjiv prvi dan 2024. godine koji će donijeti i nešto kiše. Jugo će prestati do jutra, ali zadržat će se toplo!

Sljedeći tjedan donosi nastavak natprosječne toplije, ali će biti dosta promjenjivije u odnosu na aktualni tjedan.

Dodajmo da oko 7. siječnja postoje određene šanse da se sinoptička situacija nad našim dijelom Europe počne mijenjati u korist normalnijeg vremena za dio godine, ali kako se radi o razdoblju od desetak dana od danas za koju je ostvarivost prognoze niska, razvoj vremena za ovo razdoblje bit će jasniji tek u nadolazećim danima.