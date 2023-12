ČINI SE DA JE PONOVNO PRONAŠAO SREĆU Bivši suprug Elle Dvornik ponovno ljubi? Oglasila se i misteriozna plavuša

Bivši suprug najpoznatije domaće influencerice Elle Dvornik, 47-godišnji Charles Pearce ponovno ljubi, priča se u zagrebačkim kuloarima. Od izvora bliskog paru Večernji list doznaje kako je Britanac navodno već neko vrijeme u ljubavnom odnosu s agenticom za prodaju nekretnina Sandom Marušić. Iako je Charles još uvijek u procesu razvoda od Elle, nije gubio vrijeme te je odlučio okrenuti novu stranicu u životu. Čini se da je sreću ponovno pronašao u Hrvatskoj.

Samozatajna Sanda vlasnica je agencije Sanevis za prodaju luksuznih nekretnina, a tvrtka joj je registrirana u Balama, gdje i živi. Plavuša je godinama živjela u Zagrebu, a potom se preselila u Istru. Charles i Sanda na društvenoj mreži Instagram prate jedno drugo, a on svojoj, kako se čini, novoj odabranici skoro sve objave označuje sa "sviđa mi se".

Kontaktirali su Sandu Marušić koja je za Večernji list rekla kako se trenutačno nalazi u Švedskoj te da ne može dugo razgovarati. Kratko je dala i svoj komentar u vezi s ljubavnim odnosom s Charlesom Pearceom.

– On i ja nismo u vezi, ali jako smo dobri prijatelji i partneri. Jedino ja znam njegovu situaciju s Ellom – kazala je Sanda kroz smijeh, no ipak, izvor blizak redakciji Večernjeg lista tvrdi kako se iza njihova prijateljstva krije nešto više. Također, kontaktirali su i Charlesa Pearcea putem društvene mreže Instagram, no ostali su uskraćen za njegov odgovor. Svakako ćemo ga objaviti čim ga dobiju.

Ella Dvornik danas je stigla na Općinski sud u Puli u pratnji svog odvjetnika, baš kao i Charles u pratnji odvjetnice. Danas im je zakazano ročište.

Podsjetimo, domaća influencerica i glazbenica Ella Dvornik nedavno je javnosti obznanila kako je ljubavi i braku s 14 godina starijim Charlesom Pearceom došao kraj. Par je živio u Balama u Istri s dvije kćeri, šest godina starom Balie Dee i tri godine mlađom Lumi Wren. Njihova ljubavna priča započela je kad je 22-godišnja Ella upoznala Charlesa u Londonu, a vjenčali su se na Valentinovo 2019. u Las Vegasu nakon pet godina ljubavi i tri godine zaruka.