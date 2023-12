CILI SPLIT SE DIGA NA NOGE Splitska osmoljetka sprema neviđenu akciju za 'Anđele': Uključili se Grše, Magazin, Amulić, Čarobni animatori,..., a u igri je i nešto hajdučko

Mjesec darivanja je stigao. Osjetimo ga i vidimo na svakom koraku, ne samo u izlozima trgovina koji su ukrašeni u blagdansko ruho i poklonima koji se mahom kupuju više nego ikada prije, već i u akcijama koje za cilj imaju humanu notu. Upravo te akcije su nekako najizraženije u ovom mjesecu jer osim što darujemo novčiće, prvenstveno darujemo sebe za druge, one potrebitije. Jedna takva akcija sprema se i ove nedjelje, 10. prosinca, u Splitu. Kako nam šapuću organizatorice; do sada neviđena akcija.

Osmoljetka Ravne njive-Neslanovac ove nedjelje pretvorit će se u mjesto božićne čarolije i postat će 'Dobrotvorna božićna čarolija za Anđele'.

Ljubav, toplina, veselje, pjesma, ples i otvorena srca ispunit će dvoranu ove škole, a sve zahvaljujući dvjema mama učenika ove škole. A sve to je započelo početkom mjeseca listopada na Vijeću roditelja kada su dvije mame, Edita Lučić Jelić i Anđela Šustić , došle na ideju da naprave jedan veliki božićni sajam odnosno veliku božićnu čaroliju.

„Rekle smo 'ajmo napraviti tu veliku božićnu čaroliju, skupiti novac i donirati ga nekome kome je potreban'. Išle smo s ciljem da napravimo nešto malo, međutim, na kraju smo rekle 'zašto ne bi napravile nešto što nikada nigdje nije napravljeno' i donirat ćemo to udruzi 'Anđeli' jer su tamo djeca s najtežim tjelesnim oštećenjima“, kazala je Anđela.

„Predložile smo to ravnatelju i našoj pedagoginji koja je već i ranije imala u kurikulumu božićni sajam i svidjela im se ideja i tako je krenulo“, nadovezala se Edita.

Pedagoginja Dubravka Katačić kazala je kako je ovo partnerstvo škole i roditelja nešto zbilja posebno te da ni ona nije očekivala da će ova akcija koja tek slijedi izazvati ovako velik odjek.

„To je partnerstvo nas kao škole, ravnatelja i mene, s našim Vijećem roditelja kada smo predstavljali kurikulum. Krenuli smo od božićnog sajma kako bi djeca imala druženje za Božić i nešto gdje će učenici prodavati svoje stvaralaštvo u humanitarne svrhe. Naše mame Edita i Anđela su jako maštovito krenule u to i to je poprimilo jako veliku vidljivost i zamahalo se u svim smjerovima. Učenici zajedno sa roditeljima volontiraju, prodaju svoje radove, ali i sudjeluju u zabavnom programu svojim pjesmama, recitacijama, plesom,…“.

Poznata glazbena imena, Čarobni animatori, pjesma i ples dječice, ali i nastup samih 'Anđela'

I tako je sve počelo. Uslijedilo je zvanje ugostitelja, trgovina, skupljali su se kontakti za donaciju lutrije,…i to se pretvorilo u nešto jako veliko. A uključili su se i mnogi glazbenici.

„Na kraju smo došli do toga da će tu nastupiti jako velik broj pjevača: Magazin, Grše, Alen Nižetić, Grupa Viva, Dj Dado, Ivo Amulić, Izabela Martinović, Teo Grčić, Roko Sedlar, Marjanke, Nenad Vetma, Klapa Sveti Florijan, a pridružit će nam se i Čarobni animatori, plesne skupine te naravno djeca iz škole“; pobrojala je Edita sve izvođače te dodala da su Čarobni animatori otkazali već ranije dogovorene nastupe kako bi došli podržati ovu hvalevrijednu akciju te će upravo oni otvoriti program za djecu koji starta od 17 sati u dvorani škole.

„Djeca udruge 'Anđeli' će na pozornici ove osmoljetke po prvi puta nastupiti s klapom Marjanke, učenicima naše škole i Nenadom Vetmom. To je nešto novo i predivno i još jedan dokaz koliko ta djeca mogu. I koristim ovu priliku da pozovem vlasti da toj djeci daju priliku da malo više otvore srca za njih i pomognu im više od onoga što su činili do sada i da toj djeci daju priliku da pokažu što mogu jer oni mogu jako puno“, naglasila je Anđela čiji je suprug osmislio izgleda plakata.

Dječji radovi na štadovima koje će ukrasiti splitski cvjećari

U sklopu ove donatorske akcije održat će se i akcija dječjeg stvaralaštva, a to znači da će učenici u atriju škole prodavati i svoje radove: božićne ukrase, vijence, mnoštvo naslikanih malenih anđela,…sve ono što su izradili svojim rukama.

Na štandovima koje će velikim aranžmanima ukrasiti splitski cvjećari zasigurno će svatko naći neku sitnicu za sebe, sitnicu koju će ponijeti svojoj kući, a za uzvrat donirati novac za one najpotrebitije, naše 'Anđele. Kutijice za donaciju su već spremne, a ima ih čak 50.

„Mi ovo ne radimo samo za naše 'Anđele' već za svu djecu naše škole i želimo ovom akcijom napraviti nešto što do sada nije napravljeno i želimo da sva ta djeca uživaju i guštaju. Stariji učenici naše škole rade posebne štandove za koje nemam riječi. Bit će to nešto posebno i nešto što ja do sada iskreno nisam vidjela“, kazala je Anđela.

Ovom prilikom upriličit će se i paljenje druge adventske svijeće na vijencu koji su izradili učenici Prve gimnazije.

A od 17 sati kreće pravo božićno ludilo; zabava, ples, pjesma uz obilje hrane i pića: dalmatinske spize koju su donirali splitski restorani, kolača, uštipaka, krafni, čokoladica,…

Organizirana je i lutrija s bogatim nagradama, a kada kažemo bogatim doslovno tako i mislimo jer nema nagrade u vrijednosti ispod 50 eura. Za listić koji će se prodavati po cijeni od 2 eura netko će dobiti: balun Hajduka ili dres s potpisom svih igrača, Hajdukovu duksu, organiziranu proslavu rođendana, obiteljsko božićno fotografiranje, masažu, večeru,…

A i iz Osijeka stiže nešto veliko, jako veliko.

„Iz Osijeka nam stiže velika ledena skulptura. Našli smo bračkog kipara koji je rekao napraviti pahulju, a on je na naše iznenađenje, kupio još jednu skulpturu tako da ćemo imati dvije ledene skulpture koje će krasiti ovu akciju“, pohvalila se Anđela.

Ravnatelj Bitanga nije bio u dilemi oko ove akcije

Dobrotvornu božićnu čaroliju za 'Anđele' nam je komentirao i ravnatelj Miljenko Bitanga.

„U mjesecu prosincu svake godine proteklih 20-ak godina osim klasične priredbe imamo još jedan dan koji se osmišljava na način da uvijek nekome pomognemo, uvijek nađemo tog nekog učenika, obitelj kojima je potrebna pomoć. Ove godine na samu inicijativu naših roditelja na tom Vijeću roditelja došli smo na ovu ideju, ali da će biti ovakav odjek, nisam očekivao. A kada su mi kazali kako će sav prihod biti namijenjen udruzi 'Anđeli' nije bilo dileme“, kazao je ravnatelj Bitanga.

Smatra kako bi ova godina mogla biti prijelomna godina što se tiče ovakvih akcija.

„I iako mjesec prosinac označava kraj polugodišta, puno obaveza i trke, to je vrijeme darivanja i mi jednostavno moramo misliti na to jer kao što mi volimo da se nama pokloni neka sitnica, kako je tek njima koji vječno vape za sredstvima, udruzi Anđeli“, upitao se ravnatelj te dodao:

„Vjerujem da će ova godina biti prijelomna u organizaciji ovakvih susreta, a za ovogodišnju božićnu akciju zaslužne su i naše vrijedne učiteljice bez kojih bi sve bilo puno, puno teže. Naše učiteljice koje su s djecom izrađivale radove, to su radile zdušno i pune entuzijazma. Angažirale su svu djecu od prvog do osmog razreda, potakle su kreativnosti, dječje stvaralaštvo, zajedništvo i volonterstvo. Učinile su da svi daju sve od sebe za ovu akciju, a upravo je to istinski način sudjelovanja u dobrotvornoj akciji“, zaključio je ravnatelj Bitanga.