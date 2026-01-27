Ciklona ulazi u Jadran, upalio se narančasti MeteoAlarm: Olujno jugo, kiša i poremećaji u prometu morem

Visokih 16 Celzijusovih stupnjeva izmjerile su u utorak DHMZ postaje u Makarskoj i Dubrovniku, a stupanj više automatska postaja u Zaostrogu. Visoke su temperature zraka za kraj siječnja.

Sunčanih utorak donio je dobrodošlu pauzu od oblaka, pa su oni koji su to mogli, dan iskoristili upijajući zimske zrake sunca.

Nagli pad tlaka zraka predznak je nadolazeće promjene vremena. Kako smo ranije pisali, srijedu će obilježiti nova ciklona koja donosi olujno jugo, relativno visoke temperature zraka i dosta kiše.

DHMZ je, unutar sustava MeteoAlarm za Jadran, točnije za more, izdao narančasto upozorenje i to zbog juga koje bi prema upozorenju imalo udare do 110 km/h.

Visoki valovi, moguća ciklonalna plima

Da će ovakvo vjetrovit dan biti vezan uz valovito more, posve je jasno, a valja spomenuti da prognostički modeli prema otvorenom moru sjevernog i dijela srednjeg Jadranu predviđaju najvišu visinu valova sredinom dana i preko pet metara. Moguće je plavljenje nižih dijelova obale.

Jugo će krajem dana slabiti u okretati na oštro i lebić.

Uz vjetrovito vrijeme, očekuje se dosta kiše, rijetko gdje će pasti manje od 10 litara po kvadratnom metru, a mjestimice je moguće i preko 50.

Jutro će biti dosta toplije od prethodnog zbog oblaka i juga, a i danju će biti toplije od prosjeka za dio godine, većinom od 10 do 16°C.

Četvrtak donosi stabilnije, mada ne i stabilno vrijeme. Bit će i sunca i oblaka te povremeno malo kiše. Jugo će biti slabo do umjereno. U petak vjerojatno suho, a vikend donosi izmjenu sunčanih i oblačnih razdoblja, dosta suhog vremena, ali i malo kiše, osobito u drugom dijelu subote.

Iako neće biti toplo kao ovih dana temperature će i dalje biti nešto više od prosjeka za dio godine.