Ciklona koja je donijela ogromne probleme Europi stigla je do Jadrana: Na snazi je crveni MeteoAlarm - vrlo jaka plima, orkanski udari vjetra, lokalno nevrijeme

Dugo najavljivana ciklona stigla je do našeg područja te naglašeno djeluje na vrijeme u cijeloj zemlji. Ciklona najveći utjecaj ima na područje Jadrana gdje udari vjetra prelaze 100 km/h, a mjestimice je bilo izraženog grmljavinskog nevremena.

DHMZ je, unutar sustava MeteoAlarm, za veći dio Jadrana izdao crveni, najveći stupanj upozorenja na opasne meteo pojave.

Petak će po svim osnovama biti najnepovoljniji dan tjedna. Uz vrlo jak vjetra, na Jadranu se bilježi visoka razina mora zbog ciklonalne plime. Iznimno rijetko se dogode situacije da cijeli Europski kontinent zahvati jedna te ista, megaciklona, a njen sekundarni centar zaslužan je za utjecaj na vrijeme nad našim krajevima. Vrijeme će se samo djelomično smiriti u subotu, a već u nedjelju novo olujno jugo i lebić te kiše i pljuskovi.

Danas će biti pretežno oblačno, povremeno uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Osobito je ujutro mjestimice moguće jače nevrijeme pa je moguće da lokalno padne više od 50 litara oborine po metru kvadratnome. Iako će u drugom dijelu dana biti stabilnije uz moguća sunčana razdoblja, i dalje će povremeno biti kiše i pljuskova, osobito navečer. U noći i dijelu jutra puhat će jako do olujno jugo, na moru s mogućim orkanskim udarima. Jugo će prolaskom fronte prestati i okrenuti na jak lebić s vrlo jakim do olujnim udarima. Vjetar će popodne sve više slabiti, a navečer će zapuhati umjereno do pojačano oštro. More će se značajno dignuti, a vrhunac ciklonalne plime na srednjem Jadranu očekuje se u prvom dijelu jutra. Noć i jutro će biti najtopliji dio dana s temperaturama oko 20°C ili malo iznad. Prema kraju dana lagani pad temperature.

Subota će biti promjenjiva s izmjenama sunčanih i oblačnih razdoblja. Oblačnije ujutro, kada će u srednjoj i južnoj Dalmaciji mjestimice pasti još malo kiše, popodne i navečer u većini krajeva suho. Jugo i oštro će do jutra prestati, danju će zapuhati umjerena tramontana koja će na otvorenom moru kasno popodne imati vrlo jake udare. Bit će za oko 3-4 stupnja svježije u odnosu na petak, najviše dnevne temperature većinom od 16 do 21°C.

Novi prodor donosi novo naoblačenje u nedjelju pa će nova kiša početi već do jutra. Danju pretežno oblačno, povremeno uz kišu, pljuskove i grmljavinu, no prema kraju dana oborine će prestati i djelomično će se razvedriti. Puhat će jako i vrlo jako jugo i oštro, ponovno će biti udara preko 100 km/n. Vjetar će tijekom popodneva okretati na pulenat i tramontanu uz stalno slabljenje. Zadržat će se toplo za dio godine, tek navečer nešto svježije.