CIJENE MASLINOVOG ULJA I DUPLO VIŠE! Poražavajući rezultati analize ekstradjevičanskih ulja, puno maslinara lovi u mutnom

Ekstradjevičanskim maslinovim uljem Monini Classico lani se u nekim trgovačkim lancima akcijalo i za 5,55 eura (41,82 kune), a danas košta i 12,59 eura (94,86 kuna). Cijena nekog prosječnog ekstradjevičanskog ulja, kojega su potrošači lani mogli naći za koliko-toliko prihvatljivih 40-50 kuna u trgovinama, danas je i više nego udvostručena.

Koliko se donedavno plaćalo za litru 'domaćeg' ekstradjevičanskog maslinovog ulja dalmatinskih OPG-ova, "na kućnom pragu", odnosno 80-100 kn/l - toliko sada u prosjeku stoji i prosječno ulje na polici trgovaca. Orgula, Farchioni, Zvijezda... koštaju 13,99 eura (105,41 kn), jedino što se trenutačno na akciji u Plodinama Monini može naći za 10,39 eura, ovo drugo i za 9,99 eura, dok u limenci od 3 litre Farchioni košta 25,99 eura (196,82 kn). Trenutačno je možda najjeftinije Konzumovo K Plus ekstradjevičansko maslinovo ulje koje na akciji košta 6,99 eura (52,67 kn). Konfin istarska bjelica, ekstra djevičansko maslinovo ulje koje smo također našli u Konzumu najskuplje je pak i košta 9,95 eura za samo 250 ml, što znači da je litra i 39,80 eura, Agrolagunina Ol Istria (750 ml) 16,72 eura, piše Večernji list.

Hrvatski uljari ranijih su godina stalno upozoravali kako pravog ekstradjevičanskog ulja za 30-40 kuna po litri, koliko se plaćalo u trgovinama, dok mu je uvozna cijena bila svega 3-4 eura, u trgovinama ni nema, a kako se ona izjednačila s cijenom domaćeg – pitanje je koliko ćemo ga plaćati za mjesec-dva dana kad završi nova sezona berbe maslina.

Na krilima loše sezone u Španjolskoj i drugim mediteranskim zemljama koje su pogodili dugotrajna lanjska suša i toplinski valovi s temperaturama višim i od 40 stupnjeva, a pošast se – u obliku suše ili pak potopa – nastavila i ove godine, cijene maslinova ulja u EU, pa i Hrvatskoj divljaju, naročito zadnjih mjeseci. Koliko je bilo kritično možda najbolje dočarava situacija u španjolskoj provinciji Jaén, koja ima samo 630 tisuća stanovnika i čak 66 milijuna stabala maslina, što je 10 puta više nego što ih ima cijela Hrvatska - i najvažnija je za svjetsku proizvodnju tekućeg zlata. Svećenici su u toj pokrajini sredinom godine predvodili i posebne procesije maslinara koje su se Svemogućem molile za kišu.

Kako bilo, prema statistici DG Agrija Europske komisije, cijena 100 kilograma maslinovog ulja (1 kg = 1,087 l) u Hrvatskoj je u kolovozu u veleprodaji iznosila vrtoglavih 1049 eura – 10,5 eura u prosjeku po litri. I inače je u usporedbi s drugim mediteranskim članicama EU - Grčkom, Španjolskom, Italijom i Portugalom - maslinovo ulje u Hrvatskoj najskuplje. A u kolovozu je bilo skuplje 286 eura u odnosu na grčko, 274 eura u odnosu na španjolsko, 154 u odnosu na talijansko, 443 u odnosu na portugalsko te 277 eura skuplje u odnosu na prosjek EU od 772 eura za 100 kg.

Inače, hrvatska cijena od 1049 eura u kolovozu je za 147 eura skočila u odnosu na mjesec ranije, a u odnosu na lipanj za 227 eura. Najniža cijena hrvatskog ekstradjevičanskog maslinovog ulja u ovoj godini, prema DG Agriju, bila je u ovoj godini u veljači, 749 eura, što je cijena kojoj su se ostala europska ulja približila tek posljednjih mjeseci. U Portugalu je 100 kg maslinova ulja u veljači ove godine koštalo, primjerice, svega 337 eura, a i u kolovozu 2023. 661 euro – što je još uvijek manje nego u nas početkom godine koštalo maslinovo ulje. I tada je, naime, bilo dvostruko skuplje (čak i više) od navedenih zemalja te prosjeka EU od 385 eura/100 kg.

Prema statistici TISUP-a (tržišno-informacijskog centra u poljoprivredi Ministarstva poljoprivrede) vide se neka sitna odstupanja. U kolovozu je litra ekstradjevičanskog maslinova ulja u Hrvatskoj u prosjeku koštala 9,57 eura, a u istom mjesecu 2022. 7 eura, što je poskupljenje od 36,69%. U odnosu na mjesec ranije skuplje je pak 16,26%, a u odnosu na lipanj 27,57%. Pakiranja od pola litre ili 0,75 ml dosežu pak prosječnu cijenu veću i od 14 eura. Lani je prosječna veleprodajna cijena maslinova ulja u Hrvatskoj iznosila 6,74 eura, godinu ranije 5,75, a 2015., primjerice, 5,25 eura. Otkupna cijena litre maslinova ulja u kolovozu ove godine iznosila je pak prosječnih 7,13 eura, a lani u isto vrijeme 5,14 eura.

Kako bilo, obilne oborine, štetnici, maslinove muhe i moljci, ostavili su ove godine traga na plodovima. Rade Bobanović iz Poljoprivredne zadruge Maslina i vino iz Polače kod Zadra, koji se bavi ekološkim maslinarstvom kaže kako će ove godine berba u prosjeku biti lošija za 30%, no neki neće imati ništa.

- Kod nas će urod biti solidan, ali ne kao lani - priča Bobanović koji ovih dana bere konzumne masline za konzerviranje, a od ponedjeljka u njegovim maslinicima kreće intenzivna berba maslina za preradu u maslinovo ulje.

Najviše je, prema pričanju maslinara, ove godine podbacila oblica, naša autohtona sorta maslina koja dominira u više od 85% dalmatinskih maslinika. Bobanović kaže kako je kod oblice za podbačaj krivo i to što se kod sadnje mladih nasada nije radila selekcija mladih sadnica pa su zato danas i sporadični urodi u maslinicima. K tome, oblica voli brdo, buru, Velebit, a ne doline gdje ima magle. Druge su sorte pak, što je interesantno, dale više ploda nego lani, naročito talijanske.

Cijene kod maslinara kreću se pak kako gdje, različite su od juga prema sjeveru. U Istri će se teško dobiti ekstradjevičansko maslinovo ulje za manje od 25-30 eura po litri, a u Dalmaciji zasad 20-25 eura, objašnjava Bobanović za Večernji list. Tamo gdje je bolji urod ulje se može naći i za 20 eura, dok se u veleprodaji za izvoz postiže već dobra cijena ekstra kvalitete od 16-17 eura, bez problema, a nakon nove berbe vjerojatno će rasti i na 18 eura.

- Uglavnom, ulje koje ćemo mi dobiti bit će dobro, ali će ga biti manje jer je kod nas maslina 30% manji. No očekujemo i uredan randman - tvrdi Bobanović. Ne vjeruje da će maloprodajne cijene, kako neki najavljuju, rasti još 10-15%. Već je lani u lipnju došlo do određenog niveliranja cijena s potencijalnim ulaznim troškovima za ovu godinu, tako da bi litra mogla ići gore najviše za 1 euro, smatra on. Kod njega je litra ekstradjevičanskog 21 euro.

- S druge strane, plod masline za onoga tko ga kupuje ove je godine poskupio s 10 kuna (1,33 eura) za kilogram na 2 eura, dok neki traže i više, i 2,50 eura, ako je u pitanju ručna berba - napominje Bobanović. Iz Ministarstva poljoprivrede kažu kako je prema podacima Državnog zavoda za statistiku za 2022. u Hrvatskoj je ostvaren značajan rast proizvodnje maslinovoga ulja, za čak 72% u odnosu na godinu ranije. Lani smo, ističu, na površini od 19.900 hektara proizveli 40.128 tona maslina iz čega je dobiveno 55.088 hektolitara maslinovog ulja, dok je u 2021. na površini od 19.400 hektara proizvedeno 23.867 tona maslina te dobiveno 32.036 hektolitra maslinovog ulja.