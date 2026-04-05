Cijela BiH je ovo čekala: Edin Džeko se oglasio o dijagnozi

Velika pobjeda Bosne i Hercegovine nad Italijom u dodatnim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo još uvijek odjekuje, no veliko slavlje je sputavala ozljeda kapetana Edina Džeke. Prve prognoze govorile su da bi mogao propustiti Mundijal, slično kao i njegov suigrač Nikola Katić iz Schalkea, koji zbog ozljede koljena vjerojatno neće igrati ostatak sezone.

Povratak “Bosanskog dijamanta” ključan je za ambicije BiH na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, ali i za Schalke, koji se bori za povratak u Bundesliga 1, prenosi Gol.hr.

Trenutno vode u 2. Bundesligi, bod ispred Paderborna, a Džekina prisutnost mogla bi biti odlučujuća u završnici sezone. Katić, nažalost, neće moći pomoći ni reprezentaciji ni klubu zbog ozbiljne ozljede.

Međutim, slučaj s Džekom je drugačiji. Rekordni strijelac Bosne i Hercegovine se oglasio s dobrim vijestima:

“Iskreno, ne znam koliko ću dugo biti izvan terena. Ne želim gledati previše unaprijed i reći: dva, tri, četiri ili šest tjedana. Vidjet ćemo kako će mi biti rame. Ne želim reći da neću uspjeti ponovno igrati ove sezone, ali također ne želim reći da ću biti spreman za dva tjedna. No, ne bi bilo prvi put da igram s bolovima pa to ni ovaj put ne bi bio problem. Liječnička dijagnoza kaže da mogu ponovno igrati za mjesec dana.”