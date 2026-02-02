CIBONA – ALKAR 92-67: Sinjani poraženi u Zagrebu

Košarkaši Cibone i Alkara danas su od 19 sati odmjerili snage u Zagrebu u sklopu 19. kola SuperSport Premijer lige. Slavili su domaćini rezultatom 92:67, a koji su ujedno bili bolji u svim četvrtinama (20:17, 24:13, 20:18, 28:19).

Najučinkovitiji igrač Alkara bio je Klepo s 15 poena i 1 asistencijom, a potom Hollowell s 12 poena, 5 skokova i 5 asistencija; Gordon s 12 poena, 4 skoka, 1 ukradenom loptom i 2 bloka; Šiško s 12 poena i 2 skoka; Krešić s 5 poena i 6 skokova; Karamarko s 5 poena, 2 skoka i 1 asistencijom; Tomašević s 4 poena, 1 skokom i 1 blokom; Jukić s 2 poena, 2 skoka i 1 asistencijom; Matulina s 4 skoka, 3 asistencije i 2 ukradene lopte; Jurela s 2 skoka; Domazet s 1 asistencijom te Pavela.

Alkar će iduću utakmicu odigrati 8. veljače protiv Kvarner u Sinju u sklopu 20. kola SuperSport Premijer lige.