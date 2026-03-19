Chuck Norris (86) hitno prevezen u bolnicu

Glumac i majstor borilačkih vještina Chuck Norris hitno je prevezen u bolnicu na Havajima nakon zasad nepoznatog "hitnog medicinskog slučaja". Zvijezda serije "Walker, teksaški rendžer", koja je nedavno napunila 86 godina, nalazila se na otoku Kauaiju kada se incident dogodio, prenosi Index.

Izvori bliski glumcu izjavili su za medije da se Norris "dobro osjeća". Njegov predstavnik za medije nije bio odmah dostupan za komentar.

Nedavno proslavio 86. rođendan

Norris je svoj 86. rođendan proslavio 10. ožujka, a tim povodom objavio je video s privatnog treninga boksa na otvorenom.

"Ja ne starim. Ja napredujem", poručio je u videu podijeljenom na Instagramu. "Danas punim 86! Nema ničeg boljeg od malo razigrane akcije na sunčan dan da se osjećate mladim." "Zahvalan sam na još jednoj godini, dobrom zdravlju i prilici da i dalje radim ono što volim", nastavio je Norris te zahvalio "najboljim obožavateljima na svijetu".

"Vaša podrška tijekom svih ovih godina značila mi je više nego što ćete ikada znati", zaključio je.