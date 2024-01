ČEKATE LI KIŠU ILI SNIJEG, NEČEKAT ĆETE SE Evo kakvo nas vrijeme očekuje za vikend i dalje

Zaredali su stabilni zimski dani, a nakon kratkotrajnog zahlađenja, zadnjih dana je osjetno zatoplilo. Tako su jučer najviše dnevne temperature zraka mjestimice bile do 17 stupnjeva Celzijusa, što su vrlo visoke temperature za ovaj dio godine. Kao zanimljivost spomenimo da je jučer u Španjolskoj izmjeren 31°C, što je povijesno visoka temperatura bilo gdje u Europi u siječnju u znanoj povijesti.

Stabilno vrijeme će se nastaviti, a dnevna toplina bit će izražena u petak i subotu. Od nedjelje će početi tek nešto hladniji dani, ali i dalje bez prave zime.

Danas nas očekuje pretežno sunčano vrijeme. Vjetar će biti slab do umjeren, nešto jači na otvorenom moru, uglavnom bura i sjeverozapadnjak. Minimalne jutarnje temperature od -5°C ponegdje u Dalmatinskoj zagori do 8°C ponegdje uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature od 12 do 17°C.

Subota donosi nastavak pretežno sunčanog i suhog vremena. Malo će ojačati bura pa će osobito podno planinama biti prolazno jaka. Temperature će biti u neznatnom padu, izraženije u planinama i zaobalju, nego uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature većinom od 8 do 15°C.

Pretežno vedro bit će u nedjelju. Puhat će umjerena, podno Biokova i jaka bura. Malo hladnije, najviše dnevne temperature većinom od 6 do 13°C.

Stabilno će biti i cijeli sljedeći tjedan, a temperature zraka neće se značajno mijenjati. Jutra u Zagori prohladna.