Čekaonice su pretrpane. Poznata liječnica kaže da je najbitnije riješiti ovu stvar

Tea Mirošević Zubonja, dopredsjednica HUBOL-a, bila je gošća Dnevnika N1 televizije. S Domagojem Novokmetom razgovarala je o tome kako stvarno izgleda hrvatsko zdravstvo i onome što su najveći problemi s kojima se liječnici susreću.

"U primarnoj nedostaje 500 liječnika, falit će ih i više i jednostavno je nemoguće zbrinuti kvalitetno toliki broj pacijenta. Oni se onda prelijevaju u bolnički sustav, u kojemu, ponovno, nedostaje veliki broj liječnika koji bi ih zbrinuli", objašnjava liječnica.

Što se tiče najave ministra Beroša koji kaže da će liječnicima omogućiti da rade do sedamdesete godine života, ona kaže: "Mi smo svjedoci da veliki broj naših kolega obolijeva, kao rezultat takvog smjenskog rada. Ne možete očekivati da osoba s toliko godina radi takav posao i da ga adekvatno obavlja."

"Mi smo svjedoci da u zadnje vrijeme, u zadnjoj godini oko 148 liječnika napustilo RH. Mladi odlaze, a drugi bježe u privatnu praksu. Bolnički sustav to ne može odraditi, a i primarna je neodrživa u ovom obliku, to su stotine pacijenata", kaže.

Govoreći o skraćivanju lista čekanja, Mirošević Zubonja kaže: "Nitko nije napravio adekvatnu analizu zbog čega imamo toliki broj naručenih pacijenata. Mi bi to prvo trebali razložiti na različite liste, to je nezgodan teremin sam po sebi. Ako ja u svom radu bolesnika naručim za kontrolni pregled, on nije na listi čekanja, ali kad to gledate, na toj listi čekanja… Kako smo sad preko noći smanjili listu na 270 dana s istim brojem izvršitelja, istom infrastrukturom i istim kapacieteima rada? Nešto tu nije jasno. Administracija je sada u tjedan dana uspjela to sve riješiti. Kako to nitko prije nije napravio?"

Kaže da je to dijelom rezultat i brojnih prekovremenih sati koje su liječnici odradili, a to je, upozorava, opet, nezakonito.

Upozorava i da se liječnici pitaju tko će to sve odraditi jer u bolničkom sustavu nedostaje oko 2000 liječnika. "Naši liječnici odlaze. Ne znam kako to odraditi da i ovaj sustav koji mora funkcionirati… Naš rad nije samo dijagnostika i ambulante, to je i dio bolesnika koji je hospitaliziran", govori.

Na pitanje je li se išta promijenilo u odnosu na situaciju od prije dva ili tri mjeseca, liječnica odgovara: "Mislim da je to provedeno na temelju statističkih podataka. Bilo je puno bolesnika koji su naručeni u nekoliko ustanova za istu pretragu. Samim se tim lista čekanja promijenila. Isto tako, bolesnici, kad ih kontaktirate da dođu ranije, kaže da mu pregled ne treba tada i on se automatski obilježava da mu ne treba pregled tada."

Govoreći o pretrpanim čekaonicama navodi primjer bolnice u Draškovićevoj. Kaže kako treba pogledati infrastrukturu zgrade i broj liječnika koji u njoj rade. "Vi ne možete u takvoj zgradi napraviti više radilišta ni imati veći broj izvršitelja. Onda vam se dogodi dan s poledicom… Mi moramo biti svjesni da je naša populacija sve starija. Dogodi se da Trauma bude zatrpana i to drugačije ne možete riješiti."

"Mi smo tražili, ono što je najbitnije, da bi se vidjelo koliko nas nedostaje, su ti vremensko-kadrovski normativi. Država je u 10. mjesecu donijela dokument, ali on ne sadržava stacionarni rad, ja nemam vrijeme za hospitalizirane pacijente”, upozorava. Na pitanje znači li to da država ne želi rasvijetliti situaciju, odgovara: "Pa da. Vidjelo bi se koliko nas nedostaje, a i ovaj dokument ne obvezuje nikoga".

Sustav, zaključuje liječnica, ne da treba unaprijediti nego ga treba graditi iz temelja.