"Čekao samo onu pravu priliku, pravi osjećaj". Ićo ima novu pjesmu "Poljubi nebo"

Nova pjesma Ivica Skirića Iće pod nazivom "Poljubi nebo" upravo je ugledala svjetlo dana, donoseći osvježen i emotivan zvuk jedne skladbe koja već godinama čeka Ićinu interpretaciju. Glazbu i stihove potpisuje Rudolf Dvorski, dok aranžman i produkciju, potpisuje Igor Ivanović.

Savršeno nastavlja niz uspješnica koji je započeo povratničkom "Opet te jubin cilin tilon". kao i pjesmama "Za tebe bisere nosim", "Još se volimo", "Lipo te nazvat, lipo te čut" i duetima s Giulianom "Ako ona nije ta" i "Obeća san" s Talijanom Saviom Vurchiom.

Pravi trenutak za "Poljubi nebo"

"Već od davno sam htio otpjevati ovu pjesmu, ali zapravo sam čekao neku pravu priliku, pravi osjećaj da je otpjevam. Mislim da je upravo sada došlo to vrijeme u kojem smo i ja i pjesma sazreli na način da je donesem upravo onako kako želim. Nadam se da će publika to prepoznati i da će im se stvarno svidjeti", rekao je Ivica Skirić Ićo. Naime, upravo je Igor Ivanović, producent i aranžer ove nove izvedbe, pjesmu "Poljubi nebo" otpjevao prije dvadesetak godina, a sada je, u suradnji s Ićom, ona dobila novo ruho koje joj, kako i sam Ivanović kaže, savršeno pristaje.

Spot koji je savršeno zaokružio pjesmu

Objavu pjesme prati i videospot, za koji je zaslužan Toni Lekić, a sniman je u Ićinim rodnim Bibinjama, dajući cijeloj priči dodatnu dozu osobnog pečata i autentične emocije. Redatelj je odlučio iskoristiti autentične ljepote mjesta u kojem je Ićo odrastao i u kadrovima ih vješto spojio uz prirodne motive i osobnu emociju izvođača.

Jedna od ključnih lokacija je brdo Križ, prepoznatljivo po pogledu koji se proteže preko krajolika i simbolički naglašava snagu i širinu same pjesme.

"Poljubi nebo" tako predstavlja spoj dugogodišnje želje, kreativne zrelosti i emotivne povezanosti izvođača s pjesmom, a publika sada ima priliku čuti kako izgleda trenutak u kojem se pravi osjećaj i pravo vrijeme konačno susretnu.