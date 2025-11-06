Čak 15 izvedbi Orašara, najomiljenijeg bijelog baleta, u HNK Split u prosincu

S čak 15 izvedbi „Orašara“ u prosincu, Balet Hrvatskog narodnog kazališta Split obradovat će svoju publiku u predstojećim blagdanskim danima. Najizvođeniji i najpopularniji bijeli balet, plesna bajka o božićnom snu djevojčice Klare i ove se godine izvodi na koreografiju Waclawa Orlikowskog koji je na splitsku scenu prenijela Božica Lisak, a očaravajuću glazbu Petra Iljiča Čajkovskog izvodi Orkestar HNK Split pod ravnanjem maestra Mihaila Sinkevicha, šefa dirigenta HNK Split.

Ulaznice za predstavu u kojoj širom svijeta uživa publika svih generacija su u prodaji na blagajni Kazališta i online na platformi MojeKarte. Do 7. studenog kazališni pretplatnici imaju prednost kupnje ulaznica koje od 7. studenog u 9 sati mogu kupiti svi zainteresirani.

Prvi ovosezonski „Orašar“ na programu je 1. prosinca, a slijede izvedbe 2., 4., 5., 6., 8., 9., 11., 12., 13., 15., 16., 17., 19. i 20. prosinca.

Ukrajinski koreograf Waczlaw Orlikowsky svog je Orašara postavio u HNK u HNK u Zagrebu 1970. i od tada je ta koreografija postala standardna u brojnim uprizorenjima na hrvatskim baletnim pozornicama. U prosincu 2003. na pozornicu splitskog HNK prenijela ju je koreografkinja Božica Lisak. Splitski „Orašar“ je raskošna baletna produkcija s više od 130 izvođača na sceni, solista i članova ansambla splitskog Baleta te mladih polaznika Baletnog studija čiju plesnu izvedbu glazbeno prati orkestar i ženski zbor HNK Split.

Veliki je Čajkovski bio jedan od rijetkih skladatelja koji je svoju glazbu skladao u uskoj suradnji s koreografima, stvorivši djela koja su, ne samo s glazbenog i scenskog stajališta savršena, nego svojom ritmičnošću i tematskom raznolikošću udovoljavaju i specijalnim zahtjevima baletne pozornice, potičući na ples. Tajnu omiljenosti „Orašara“ Waczlaw Orlikowsky ovako je objasnio: „Odrasli prepoznaju u njemu čar romantike, a djeca uživaju u bajci kojoj je junakinja i sama dijete koje živi, igra se i sanjari među drugom djecom.“

Na Badnju večer okuplja se rodbina, daruju se pokloni. Malena Klara, gradonačelnikova kći, od omiljenog kuma Drosselmeyera dobiva lutka kojim se mogu razbijati orasi. Uzbuđena i radosna djeca odlaze na spavanje, Klara tone u san a u snu se događaju čarolije. Njen Orašar raste i oživljava, napadaju ga miševi sve dok Klara papučom ne ubije mišjeg kralja. Orašar se pretvara u Princa, božićno drvo raste i postaje prekrasna, snijegom prekrivena jelka u čarobnoj šumi u kojoj Snježna kraljica Klaru odvodi u carstvo lakih i slobodnih bijelih pahuljica da bi, potom, Princ Klaru odveo na dvor svoga oca, Kralja slatkiša. Krasote koje tamo doživljava traju samo do jutra i buđenja u kojem ispod božićnog drvca nalazi svog malog drvenog Orašara.