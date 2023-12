Čaj od šipka ima 50 puta više vitamina C od limuna, ali samo ako se kuha na ovaj način

Plodovi šipka beru se u listopadu i početkom studenog i treba ih uvesti u prehranu ako želite jak imunitet. Pun je vitamina C, vitamina B2, karotena, mangana, pektina i limunske kiseline.

Čaj od plodova šipka preporuča se za jačanje imuniteta, u slučajevima upale bubrega, otklanjanju kamenca i pijeska iz bubrega. Čisti krvne žile, pomaže u održavanju normalne probave, opušta organizam, umiruje upalne procese. Jedna prava, pravcata supernamirnica!

“Šipak je biljka koja sadrži čak 50 puta više vitamina C od limuna, ali ono što svi znamo je da je vitamin C termolabilan. Kuhanjem čaja ili pekmeza od šipka na temperaturama višim od 60 stupnjeva, gubi se vitamin C, ali su očuvani mnogi drugi fitonutrijenti koji nisu termolabilni”, kaže farmaceutkinja Hristina Lazarević.

Osim pekmeza i čaja može se koristiti i sirov šipak, tako što se plod očisti, usitni i doda primjerice u smoothie ili u salatu.

Premda se vitamin C tijekom kuhanja pekmeza izgubi, u njemu ostaju ostale korisne tvari koje šipak sadrži, tako da je svakako puno zdraviji od nekog pekmeza loše kvalitete. Postoji puno recepata za kuhanje čaja od šipka, ali Hristina je izdvojila ovaj, prenosi N1.

Recept za čaj od šipka

Jednu žličicu plodova šipka oprati, očistiti i razrezati na četvrtine.

Prokuhati 200 ml vode i ostaviti sa strane da se ohladi.

Kada se ohladi, dodati šipak, poklopiti i ostaviti da stoji 20-ak minuta.

Po želji dodati limun ili žličicu meda i piti dnevno po 1-2 šalice.