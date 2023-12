ČABRAJA: "Nisam baš zadovoljan"

Na otvaranju 18. kola SuperSport HNL-a Lokomotiva i Hajduk odigrali su 1:1. Lokomotiva je dobar dio susreta vodila zahvaljujući pogotku Silvija Goričana iz 25. minute, no Yassine Benrahou je u 75. minuti donio bod Hajduku. Evo što je rekao trener Lokomotive Silvijo Čabraja, prenosi Index.

Bod protiv Hajduka nije loša stvar?

Ne bih se baš složio. Nisam baš zadovoljan. Borili smo se jako dobro 70 minuta, na kraju smo imali i mi prilike, imao ih je i Hajduk. Na početku smo imali tri izrazite šanse. Imali smo prednost 50 minuta, ne mogu biti zadovoljan rezultatom, mogu biti zadovoljan igrom, karakterom, poštovanjem i htijenjem svojih igrača.

Imali ste puno šansi?

Što bi bilo kad bi bilo... Gledatelji su mogli uživati, bilo je puno prilika. I Hajduk i mi smo htjeli pobijediti. Stadion je bio prepun, stvarno za uživanje.

Hajduk vas je stisnuo u drugom dijelu?

Vodimo 1:0, pa ne igramo protiv četvrtoligaša, igramo protiv lidera prvenstva. Očekivali smo to. Ne znam je li nam Hajduk stvorio ijednu šansu u prvih 15-20 minuta, ali to je naša stara boljka. Protiv Osijeka, Rijeke i Dinama smo vodili 1:0 i onda uvijek ispustimo to vodstvo.

Niste zatvarali utakmicu?

Kad zatvarate utakmice, onda ste stalno pod pritiskom sa svih strana. Vrlo opasno živite. Imali smo i mi 2-3 jako dobre tranzicije, da smo bolje reagirali, možda bismo i povisili rezultat.

Slijedi vam Istra, nju ste zadnje pobijedili...

Nadam se da će se ponoviti pobjeda, bilo bi lijepo da završimo u dobrom tonu i da desetak dana mirno spavamo.