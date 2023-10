BURNO NA SUĐENJU ZAVADLAVU "Upozorite svjedoka da mora govoriti istinu!". Sve je kasnilo jer su na slučaj u zadarskom zatvoru - zaboravili

Svjedočenjem prijatelja jedne od žrtava Filipa Zavadlava nastavljeno je (ponovljeno) suđenje mladiću optuženom za trostruko teško ubojstvo. Upravo je Fićo, kako je nadimak najstarijeg od trojice braće Zavadlav, predložio njegovo saslušanje jer je 'ta osoba bila svjedokom fizičkog napada Marina Ožića Paića na njega'.

Međutim, prijatelj pokojnog Ožića Paića nije potvrdio takve konstrukcije optuženog, dapače. Kazao je tek da je poznavao Zavadlava iz kvarta jer je drugo živio na Skalicama, kao i da je bio dobar prijatelj s Marinom Ožićem Paićem koji mu pak nikad nije spominjao Filipa u nikakvom kontekstu.

- Znači, niste vidjeli sukob? - pitala je svjedoka predsjednica sudskog vijeća.

- Ne. - kratko i odlučno je odgovorio svjedok, koji je na početku ročišta zamolio medije za anonimnost.

- Jeste li konzumirali drogu ili vaš prijatelj?

- Kad smo bili djeca, marihuanu.

Malo se zakompliciralo kada ga je krenuo ispitivati Zavadlav.

- Je li se Marin Ožić Paić bavio preprodajom narkotika?

- Ne znam.

- Je li bio kazneno prijavljen zbog toga?

- Ne znam, nisam mu ni otac ni mater.

Upozorite svjedoka da mora govoriti istinu! - obratio se u tom trenutku sudu Zavadlav, dodajući 'one večeri kada ste me napali...', no u daljnjem ekspozeu prekinula ga je sutkinja, upozorivši ga na ponašanje.

Navodno vidio napade na Zavadlava

Uglavnom, svjedok nije promijenio svoj stav, a Filip Zavadlav je imao primjedbu na njegov iskaz. Smatra kako je nevjerodostojan i kontradiktoran te pokušava zaštititi prijatelja.

Suđenje se nastavlja ispitivanjem još jednog svjedoka, ovog puta poznanika optuženog, koji je navodno također vidio fizičke napade na Zavadlava koji su prethodili tragičnom ishodu.