Bruno Petković i Iva Šarić otkrili detalje intimnog vjenčanja: Taj dan imala čak dvije vjenčanice

Za zimsko vjenčanje odlučili su se igrač Dinama Bruno Petković (29) i njegova supruga Iva Šarić (35) koji su bračne zavjete izmijenili 20. prosinca, na isti dan kada je Iva proslavila 35. rođendan, i tako su imali dva povoda da okupe svoje najbliže i s njima proslave ovaj važan datum piše Večernji list.

Iako nerado javno govore o svom privatnom životu, za Gloriju su otkrili detalje vjenčanja kojim su okrunili četverogodišnju ljubavnu vezu.

Svoje građansko vjenčanje proslavili su u jednom zagrebačkom restoranu večerom za dvadesetak uzvanika.

"Željela sam zimsko vjenčanje, no slučajno je ispalo da bude baš na moj rođendan", rekla je Iva, dodajući kako su ona i Bruno sve organizirali zajedno, ali bez pritiska i pompe. Mladenka je taj dan imala čak dvije vjenčanice Blumarine iz zagrebačkog salona Le Concept by Alex Aleksandre Dojčinović - jednu za fotografiranje, a drugu za večeru.

"Brunin kum je bio suigrač iz Dinama Arijan Ademi, a moja kuma prijateljica iz djetinjstva Roberta Vekić. Ovo nam je bilo već četvrto kumstvo", kaže Iva koja je nakon slavlja s prijateljima, kumovima i djecom otputovala u tople krajeve.

Ljubavna priča ovog para počela je pred televizijskim kamerama kada je Iva radila kao televizijska voditeljica u emisiji "Klub 7" gdje joj je gost bio šest godina mlađi nogometaš. Nogometaš je voditeljici odgovarao na brojna pitanja, a među njima je bilo i jedno o ljubavi. Ubrzo nakon toga krenuli su izlaziti, a s društvom ga je upoznala na proslavi svog rođendana. Par se poznavao i prije intervjua, a njihov odnos bio je prijateljski. U ovoj emisiji Iva je radila četiri godine, a nakon što je ukinuta, uzela je pauzu te se posvetila svojoj obitelji.

Iva je mama trojice dječaka. Malenog Adriana dobila je s Brunom u travnju 2021. godine, s bivšim suprugom, umirovljenim nogometašem Jerkom Lekom ima dvojicu sinova, Carlosa i Leona. Iva i Jerko u vezi su bili devet godina, od toga pet u braku, između 2012. i 2017. godine, a upoznali su se tijekom revije koju je ona nosila. Šarić se nekada bavila i manekenstvom te nosila velik broj revija, a diplomirala je i ekonomiju. U jednom intervjuu Iva je otkrila i kako ne voli govoriti o privatnom životu.

" O privatnom životu ne volim govoriti u javnosti. Jednostavno se ne osjećam dobro kada s javnošću dijelim intimu, nadam se da me razumijete", rekla je jednom prilikom. Detalje svog odnosa Iva i Bruno nikada nisu voljeli iznositi u javnosti, ali u jednom intervju Iva je otkrila kakav je Bruno tata.

"Bruno je super tata, sto posto je uključen u sve, što smatram jako važnim. Živimo sasvim običan život prepun školskih i sportskih obaveza. S četiri muškarca u kući vrlo je dinamično i nikad dosadno. Potrebna je samo dobra organizacija i težnja međusobnom poštovanju " rekla je tada.

"Beba je, kao i kod svakoga, tako i kod nas, unijela neki novi život i tu neku notu. Ja ne znam kako to opisati, moja djeca su se tome jako veselila, ali užasno su me iznenadili kako su prihvatili bebu i ponašaju se zaštitnički prema njemu. Jako dobro funkcioniramo. Iskreno, malo sam se čak i bojala, ali jako, jako smo dobar tim", ispričala je Iva u intervjuu za In Magazin.