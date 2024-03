Bruno Marić: "Dobivao sam prijetnje najgore vrste. Ono što boli svakog čovjeka i što izaziva strah"

Večerašnji gost emisije RTL danas je bivši šef Komisije nogometnih sudaca Bruno Marić.

Zašto ste samo dan nakon što ste pred novinarima sat vremena branili i suce i svoj rad na kraju dali ostavku?

"Prije svega, ja nisam branio ni suce ni svoj rad. Ja sam tamo objašnjavao određene situacije i iz kojih je bilo razvidno da suci u onom najvažnijem dijelu nisu donijeli pogrešne odluke, a ostavku sam podnio isključivo zbog prijetnji koje su prešle svaku mjeru i odlučio sam da nemam pravo ugrožavati i komfor i život i zdravlje ili sigurnost niti svoje obitelji, niti mene osobno".

Čije prijetnje?

"Policija će utvrditi čije točno prijetnje. Podnio sam kaznene prijave protiv onih koji su to činili, a institucije, dakle i policija će to riješiti".

Nitko nije tražio od vas da podnesete ostavku iz HNS-a primjerice?

"Ja sam došao u mandatu predsjednika Šukera i dolaskom predsjednika Kustića, ja sam imao potpunu neovisnost u radu. Hrvatsko suđenje u tom razdoblju s puno sudaca u Europi, puno utakmica u Europi pokazalo je da ima potpunu samostalnost. Uefa je to prepoznala, prošle godine smo imali tri var suca, a sad imamo sedam. Dakle, to je jedan od dokaza, a uz to sve ove nisu mi jasne ni poruke iz Dalmacije prema predsjedniku Kustiću, budući da je on kao predsjednik napravio najviše za Dalmaciju od svih njegovih prethodnika. Dakle, taj utjecaj koji se imputira da je bio od strane Kustića na moju ostavku je deplasiran".

Spomenuli ste prijetnje. Kakve prijetnje dobivate i jeste li dobili policijsku zaštitu?

"Prijetnje su najgore moguće vrste. Ono što boli svakog čovjeka i što izaziva strah u svakom čovjeku. Ne bih htio o detaljima. Što se tiče policijske zaštite i svih onih mjera koje poduzima policija, oni koji se o tome brinu to sam prepustio njima".

Vratimo se na vaše snimke? Kako vi gledate na njih? Sve ove koje su objavljene proteklih dana i javnost je imala priliku pogledati i poslušati što se događa. Mislite li vi da te snimke pokazuju dobar rad sudaca? Ili s druge strane, da pokazuju puno prostora za manipulaciju, pa i puno mana i ljudskog faktora koji tu može biti presudan?

"Pa one razvidno pokazuju da hrvatski suci donose točne odluke. U VAR-u u najvećem dijelu i u najvećoj mjeri. Mi smo i kroz svoja priopćenja objavili kada je netko pogriješio u sobi za intervenciju, mi bismo to objavili. Dakle, mislim da su ove VAR snimke ustvari jako puno pomogle hrvatskim sucima kako bi prikazali njihov kvalitetan rad. A da li ima mana i da li ima pogrešaka i da li možemo biti bolji, pa naravno, mi smo još mladi s VAR-om".

Rekli ste da nemate snimku po kojoj je na utakmici u Varaždin - Hajduk dosuđeno zaleđe. Sad ću vas citirati "to je na serveru kod Croatela, ali nemate razloga ne vjerovati, s obzirom da je jasan dojam da se radi o zaleđu? Mislite li vi i dalje da je to dovoljno dobro objašnjenje?

"Vi ste moje objašnjenje stavili uz pitanje koje sam ja dobio, izravno pitanje što smatram o toj odluci. Ja sam rekao nemate razloga nevjerovati da odluka nije točna. Zato što smo svi suglasni ovdje da nije uopće problem u samoj odluci je li ona točna. A kad je u pitanju da li imamo mogućnost za ponovnu snimku, da, to sam rekao da nemamo tu mogućnost, kao što smo imali neke druge snimke, mogućnost prije toga snimiti. Dakle iz VAR sobe nakon utakmice možemo snimiti jedan događaj. Mi utakmicu imamo, ali ne možemo snimiti ponovno događaj s kamerama koje bi nam dale jasan dokaz ili jasan način kako vas sudac treba u toj situaciji postupiti".

Ali, jasno vam je zašto su zbog takve izjave su uslijedile kritike?

"Naravno, i jasno mi je. Ja da sam prepoznao faktički opasnost ili razmjer želje da rastumačim baš tu odluku koja je za mene bila potpuno točna i razvidna, onda bi ja možda i na drugi način to i objasnio. Nisam prepoznao i to je moja bila pogreška".

