Bruna Bajić u Solinu predstavlja knjigu o majčinstvu bez filtera

U Teatrinu Gradske knjižnice Solin u četvrtak, 6. studenoga, s početkom u 19 sati, bit će predstavljena knjiga „Kako je mama tražila istinu – putovanje kroz prve tri“ autorice Brune Bajić, filmske redateljice i spisateljice.

Riječ je o djelu koje, kako sama autorica kaže, „skida filtere“ s idealizirane slike majčinstva i donosi iskren, autentičan pogled na prve godine roditeljstva.

O knjizi će, uz Brunu, govoriti Romana Ban, splitska aktivistica i organizatorica manifestacije Split za djecu, dok će večer moderirati Vesna Žižić. Za glazbeni ugođaj pobrinut će se Jelena Buble uz klavirsku pratnju Antonia Dragojevića. Ulaz na događaj je slobodan.

Bruna Bajić u knjizi progovara o majčinstvu bez idealizacije, o stvarnim emocijama, strahovima i izazovima koje ono donosi.

„Postoji mnogo dimenzija žene i roditeljstva o kojima se ne govori. Ako se i govori, smatraju se neprimjerenima, jer svaka majka mora biti kao s Pampers reklame. Ja sam taj zid zamijenila praznim papirom koji čuje i ono što ne izgovorim“, ističe autorica.

Knjiga istražuje nijanse ljudskih emocija i iskustvo roditeljstva kroz različite oblike rastanaka – poput onih kada je otac pomorac, što, kaže Bruna, „donosi drukčiju perspektivu, ali vrlo sličan okus“.

Promocija u Solinu poziva sve – i roditelje i one koji to još nisu – da se prepoznaju u iskrenim mislima jedne majke koja se usudila reći: majčinstvo nije reklama, nego putovanje.