BROJNI TUGUJU Preminula supruga bivšeg predsjednika

Bivša američka prva dama Rosalynn Carter, supruga bivšeg predsjednika Jimmyja Cartera, preminula je u dobi od 96 godina. Ubrzo nakon vijesti o njezinoj smrti, Carter se osvrnuo na njihov brak. Kako prenosi People, u popratnoj izjavi 99-godišnjak je izjavio da mu je supruga bila podrška u svemu čime se bavio.

"Rosalynn je bila moj ravnopravni partner u svemu što sam ikada postigao. Uvijek mi je davala mudre savjete i ohrabrenja kad mi je to trebalo. Kada sam imao nju, bio sam siguran da postoji netko tko me voli i podržava", rekao je Carter koji je dužnost predsjednika obnašao od siječnja 1977. do siječnja 1981. godine, piše Gloria.

Rosalynn i bivši predsjednik bili su u braku 77 godina i imaju četvero djece, 11 unučadi te 14 praunučadi.

Tijekom političke karijere svog supruga, Rosalynn je bila njegova najveća podrška i vjerni pristaša. Pomagala mu je u vođenju kampanje, a nakon što je izabran za predsjednika "transformirala" je ulogu prve dame u posao s punim radnim vremenom i bila je itekako uključena u rad svog supruga.

Tijekom Jimmyjevog predsjedničkog mandata od 1977. do 1981. bila je počasna predsjednica Predsjednikove komisije za mentalno zdravlje, pomažući u uvođenju usvajanja Zakona o sustavima mentalnog zdravlja iz 1980. godine.

"Znala sam doći kući i pitati Jimmyja "Zašto mi ljudi govore svoje probleme?", a bi mi rekao "Možda zato što si ti jedina osoba za koju znaju da je bliska onome tko im može pomoći", ispričala je jednom prilikom.

Rosalynn je za vrijeme suprugova mandanta u Bijeloj kući uvela i neke promjene. Naime, s obzirom na to da je bila aktivistica za mentalno zdravlje, bila je protiv toga da se na svečanostima koje organizira predsjednik toči alkohol. Jedino što je dopuštala je bilo vino, no moralo je biti proizvedeno u Americi. Dakle za vrijeme Carterova mandata, bilo je organizirano manje zabava, proslava i piknika.

Osim toga, Rosalynn je voljela umjetnost i pomogla je u pokretanju brojnih umjetničkih programa.

Ipak, prvenstveno je život posvetila borbi za ljudska prava, društvenu pravdu te potrebe starijih i nemoćnih, a također je pružala podršku mnogim zdravstvenim programima. Naime, Rosalynn je mnogo putovala svijetom, promovirajući vlastitu platformu za poboljšanje skrbi o mentalnom zdravlju i suprugov stav o ljudskim pravima. Lobirala je i za amandman o jednakim pravima kojim bi se ženama i muškarcima dodijelila zakonska ravnopravnost spolova, donosi Gloria.

Kate Anderson Brower, autorica knjige "First Women: The Grace and Power of America‘s Modern First Ladies‘‘, rekla je kako je bivšoj prvoj dani bilo mnogo više stalo do pomaganja ljudima nego do materijalnih stvari. ‘‘Mislim da će je mnogi ljudi pamtiti kao snažnu, čvrstu i discipliniranu ženu koja je također bila vrlo ljubazna i imala mnogo empatije za druge ljude."

Početkom godine objavljeno je kako Rosalynn boluje od demencije, a posljednje dane provela je okružena s obitelji u malenom gradiću Plains u saveznoj državi Georgiji gdje su Carteri živjeli većinu svog života.