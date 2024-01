Brekalo se samo zahvalio na ponudi sa Poljuda, no iz Hajduka ne odustaju

Kakav bi to bio transfer, nešto poput Nike Kranjčara. Josip Brekalo imao je ponudu Hajduka, "bijeli" dvojac Lukša Jakobušić i Nikoličius pokušali su iskoristiti sramotu i blamažu koju je Dinamo priuštio Josipu i dovesti ga na Poljud kao potvrdu velike pobjede, pišu 24sata.

Uoči utakmice protiv Lokomotive Dinamo je sve dogovorio s Fiorentinom o prelasku Josipa Brekala. Sve do najsitnijih detalja. Brekalo je spustio plaću, odrekao se značajnog dijela, sve kako bi se vratio u matični klub. Rijetko koji igrač bi se toliko odrekao u želji da pomogne Dinamu da osvoji naslov.

Sve je bilo dogovoreno, ostao je još samo jedan sitni detalj. Dinamo se ujutro morao javiti, sve potvrditi. Formalnost. Josip se, naravno, pozdravio s igračima Fiorentine, upravom i trenerom i krenuo na put prema Zagrebu. No vrijeme je prolazilo, stiglo je i 10 sati, a nitko iz Dinama nije se javio. Nitko.

Josip se odrekao puno toga, na stranu je bacio neke ponude, na kocku stavio ugled, karijeru i riječ. I sve radi Dinama. No klub iz Maksimira ponio se užasno, to što je napravio svom djetetu je za svaku sramotu. Nije se javio ni Josipu ni Fiorentini. I nije mu preostalo ništa nego se vratiti u Fiorentinu. Poigrao se s karijerom hrvatskog reprezentativca, kao da je riječ o vreći krumpira. Nezapamćeno u hrvatskom nogometu.

Takvu priliku i sramotu koju mu je napravio Dinamo odlučio je iskoristiti Hajduk. Odmah su kontaktirali Josipa i pokušali dogovoriti transfer. Sve vrlo slično kao transfer Nike Kranjčara. Josip je Dinamovo dijete, Na jednoj strani "žice" bili su Jakobušić i Nikoličius, na drugoj Brekalo.

Trajala je, fiktivno rečeno, ta šutnja. Josip se silno želio vratiti u Hrvatsku do kraja sezone, uostalom, supruga treba roditi i opcija Hajduk bila je primamljiva. No Josip je veliki dinamovac, kao i cijela obitelj, odrastao je u Dinamovom duhu i, kako doznaju 24sata, zahvalio se na prvoj ponudi. Uostalom, bili su to samo pregovori, Hajduk ništa konkretno nije poslao Fiorentini.

Odbivši Hajduk Josip se okrenuo ponudama iz Italije. Salernitana, u koju ga je zvao Pippo Inzaghi osobno, nije opcija. Kao ni Olympiacos i, kako stvari stoje Josip je najbliži prelasku u Udinese. Najbliže je Hrvatskoj, imat će zajamčenu minutažu i bit će to kraj sapunice. Šteta za sve Dinamove navijače, koji su se veselili njegovom dolasku, no Dinamo već dugo nije ono što je bio.

U klubu je kaos, no to nije opravdanje za ono što su napravili Josipu Brekalu. Hajduk je pokušao iskoristiti priliku, dovući ga na Poljud i na tom polju pobijediti Dinamo. Iako se Brekalo zahvalio na prvoj ponudi, 24 sata doznaju da čelnici bijelih ne odustaju od namjere da ga pridobiju.., pišu 24sata.