BRAVO, FILIPE Briljantni Hrgović 'uništio' protivnika U 106 sekundi! De Mori nije imao šanse

Filip Hrgović pokazao je kako australski boksač ipak nije dosrastao ovoj razini boksa te ga je nokautirao već u prvoj rundi. Od prve sekunde se vidjelo da De Mori ovdje nema što tražiti, a sve je rezultiralo prekidom u prvoj rundi. Uskoro opširnije...

Konačno nam je došao i taj dan! ‘‘Dan obračuna‘‘ u saudijskom Rijadu donio nam je okršaje ponajvećih imena teškaškog boksa današnjice, a uistinu se teško sjetiti kada smo posljednji puta svjedočili ovako bogatom i zvučnom ‘‘cardu‘‘ i kada smo ovoliko zvučnih imena gledali na istoj priredbI, javlja Fightsite.

Saudijci su boksačku godinu 2023. odlučili zaključiti u najvećem mogućem stilu, a ako pogledamo što su nam sve priredili, možemo samo kratko zaključiti kako su u svojoj namjeri i uspjeli. Anthony Joshua i Otto Wallin u glavnim su ulogama, dok će cijeli svijet također pratiti i okršaj između Deontayja Wildera i Josepha Parkera.

Međutim, ono zbog čega smo mi, ali i vi ovog trenutka na ovom mjestu jest novi nastup našeg najboljeg teškaša, Filipa Hrgovića. Drugi je ovo puta ove kalendarske godine kako ‘‘El Animal‘‘ ulazi među konopce, a to nije učinio još od 2020. godine. U 2021. i 2022. smo Filipa u ringu gledali samo po jednom, tako da je lijepo vidjeti aktivnijeg i prisutnijeg Hrgovića.

Objavom imena protivnika mnogi nisu bili zadovoljni, no ruku na srce, svi za Filipa u ovom stadiju karijere priželjkujemo nešto veće, bolje i zvučnije ime. Mark De Mori nevjerojatno je iskusan boksač koji je profesionalac već gotovo punih 20 godina, u ringu je prošao puno toga, no prema BoxRecovoj ljestvici se nalazi na 378. mjestu. Martina Bakolea se također spominjalo kao moguću opciju, no izgleda da je odluka ipak pala na De Morija.

Filip nam je večeras dokazao upravo takve teze. De Mori je boksač koji jednostavno nije dorastao ovom zadatku, a to smo vidjeli već u prvoj rundi. Filip je već u prvoj minuti meča prvi put u nokdaun bacio De Morija, a meč je bio gotov već u toj istoj, prvoj rundi. Serijom udaraca Filip je dovršio posao, a nakon toga je rekao kako je spreman za napad na titulu.

Mi se također nadamo kako ćemo Filipa sljedeće gledati u meču za titulu, a nedvojbeno je da je to i zaslužio. Već je više od godinu dana obavezni izazivač prema IBF-u i svoju priliku zaslužuje, a i mi mu upravo to želimo. Bravo Filipe!