BRAVO, BIJELI! HAJDUK – GORICA 3-0: Novom pobjedom pred domaćom publikom osigurali naslov jesenskog prvaka

Bijeli su danas od 17:30 igrali zadnju utakmicu jesenskog dijela sezone pred domaćom publikom. Hajduk je u 17. kolu SuperSport HNL-a dočekao Goricu, a Karoglanova je momčad pobjedom osigurala naslov jesenskog prvaka. Hajduk je ovaj susret dočekao na prvom mjestu prvenstvene tablice s osvojenih 36 bodova u 16 odigranih susreta. U posljednjem susretu Bijeli su na gostovanju u Puli s 2:0 savladali Istru 1961, a pogotke su postigli Sahiti i Livaja. Gorica je u susret ušla kao četvrta momčad prvenstvene tablice s osvojenih 26 bodova u 15 odigranih susreta. Momčad trenera Dinka Jeličića slavila je u jedinom ovosezonskom međusobnom susretu s Hajdukom. Utakmica je odigrana 17. rujna u Velikoj Gorici, a domaćin je slavio s 2:1 nakon preokreta.

Prilikom proizivanja igrača, pljesak poljudskih tribina zaradio je nekadašnji kapetan Bijelih, Mario Maloča. Maloča je i nakon pobjede Gorice u rujnu došao pozdraviti Torcidu, a oni su ga sve do ulaska u svlačionicu pratili pljeskom.

Prvi su konkretnije zaprijetili gosti u 2. minuti, pucao je Mrzljak, Lučić je obranio, a Sigur je ispratio akciju. Dvije minute zatim, pokušao je Pukštas, no Munksgaard je izbio u korner. U 6. je minuti pokušao Krovinović iskosa, pogodio je vanjski dio mreže s linije peterca. Šest minuta potom Livaja je poslao loptu kroz šesnaesterac, ali nitko nije popratio akciju.

U 20. minuti Hajduk stiže do vodstva: Livaja je prvo zavarao jednog igrača, a potom lijevom ubacio na peterac, Dajaku je skočio na vrijeme i matirao vratara Banića za vodstvo Bijelih.

U 31. minuti Livaja je petom lijepo ostavio loptu na liniji šesnaesterca, ali obrana Gorice izbila je loptu daleko od gola. Pokušali su Splićani još jednom udarcem iz daljine, ali Banić je primirio loptu. U 34. je minuti Gorica imala dva kornera, ali ni iz jednog nije se razvila opasnost po gol Lučića. Pet minuta zatim pokušao je Maloča, Lučić je bio siguran. U 42. je minuti pokuašao Dajaku ponovno glavom nakon ubačaja Sigura, a Maloča je na vrijeme očistio ispred Livaje i odbio u korner. tri minute zatim Dajaku je ubacio oštro u peterac, Banić je bio prvi na lopti. U prvoj i jedinoj minuti sudačke nadoknade Sahiti je pokušao prebaciti Banića, no lopta je otišla visoko preko gola. S druge su strane spletkarili Goričani, no Splićani su očistili. To je ujedno bila i posljednja prilika poluvremena, Hajduk je na odmor otišao s golom prednosti koju je držao od 20. minute.

Drugo je poluvrijeme započelo izmjenama, Munksgaarda je zamijenio Blummel. U 48. je minuti Hajduk bio blizu gola, Dajaku je prošao lijevo, ubacio na peterac, Banić izišao, a Pukštas mu je skinio loptu iz ruku i glavom poslao loptu malo iznad gola. Šest minuta zatim Sahiti je pokušao uputiti udarac, Banić je odbio i lopta je stigla do Livaje čiji je udarac s 14 metara od bloka završio u korneru. U 58. se minuti Krovinović poskliznuo u šesnaestercu prije upućivanja udaraca.

U 60. je minuti Kapulica zamijenio Mitrovića. U 63. su minuti eksplodirale poljudske tribine: Dajaku je izveo slobodni udarac s lijeve strane, a Žaper je u stilu asistenta zabio prvijenac za udvostručenje vodstva, 2:0. Minutu zatim dvostruka promjena u redovima Hajduka: Krovinović i Dajaku izišli su iz igre, zamijenili su ih Kalik i Odjidja Ofoe. U 68. je minuti pokušao Pukštas, Banić je obranio. Nije trebalo dugo čekati i na treći gol: Banić je izišao s gola, a Sahiti je upisao novi gol i erupciju oduševljenja hajdučkog puka. Potom je i Gorica izvršila dvostruku izmjenu, umjesto Solde i Vujnovića u igru su ušli Jurić i Matavž. U 72. je minuti mijenjao i Hajduk, Šarliju i Sahitija zamijenili su Elez i Benrahou.

U 77. je minuti Benrahou silovito opalio, no lopta je otišla preko vrata Banića. Minutu zatim, Sigura, koji je zaradio gromoglasni pljesak Poljuda pri izlasku iz igre, zamijenio je Moufi. U 81. mijenjala je Gorica, Štiglec je izišao, a ušao je Vuko. Nedugo zatim Diallo je odbio Raspopovićevu loptu u korner iz kojeg se nije izrodilo ništa opasno po gol Lučića. S druge je strane u 83. minuti Odjidja Ofoe silovito šutirao s 18 metara, no Banić je bio na mjestu. Tri minute kasnije, Kalik je ostao sam na lijevoj strani, ali šutirao je pored vratnice. U 88. je minuti Livaja ukrao loptu na Goričinoj polovici, riješio se jednog igrača, a siloviti Žaperov udarac obranio je gotsujući vratar. Minutu zatim pokušala je Gorica preko Matavža koji je pucao glavom nakon ubačaja Blummela, lopta je otišla pokraj vrata. U prvoj minuti dvominutne sudačke nadoknade Livaja je ubacio u šesnaesterac, a Goričani su se uspjeli obraniti.

To je ujedno bila i posljednja prilika u zadnjoj službenoj utakmici Hajduka na poljudskom terenu, a Bijeli su golovima Dajakua iz 20. minute, Žapera iz 63. te Sahitija iz 69. osigurali jesenski naslov prvaka.

HAJDUK: Lučić - Sigur, Uremović, Šarlija, Diallo - Pukštas, Žaper, Krovinović - Sahiti, Livaja, Dajaku

Klupa: Kalinić, Kalik, Odjidja Ofoe, Benrahou, Moufi, Elez, Mikanović, Dolček, Hrgović, Lauš, Vušković, Čuić

GORICA: Banić - Munksgaard, Maloča, Krizmanić, Štiglec - Soldo, Mrzljak - Raspopović, Pršir, Mitrović - Vujnović

Klupa: Debijađi, Radošević, Leš, Jurić, Blummel, Ilečić, Kapulica, Šroer, Matković, Vuko, Sagna, Matavž

Standings provided by Sofascore