BRAČKE MAŠKARE IZAZVALE POLITIČKI SKANDAL Organizatori demantiraju: "Nismo zapalili doktoricu nego cijeli zdravstveni sustav"

Karnevalski običaji, a prvenstveno paljenje krnje u raznim gradovima i mjestima izaziva najveći interes javnosti.

Ove godine, krnje u Milini na otoku Braču izazavao je brojne reakcije mještana, a sve zbog - nesporazuma.

Naime, u nekim medijima navedeno je da su u karnevalskoj povorci u Milni mještani osudili i zapalili doktoricu povezanu s incidentom iz prosinca 2023. godine kada je njezin pas napao drugog psa i ozlijedio vlasnicu.

Zapaljen je sustav, a ne pojedinac

Razgovarali smo sa Anom Schutt predsjednicom Amaterskog kazališta Servantes u Milni, udruge koja organizira karnevalsku povorku, koja nam je objasnila situaciju koja je u potpunosti krivo shvaćena od strane javnosti.

"Naša udruga djeluje 17 godina. Sve odrađujemo humanitarno i dobrovoljno i ne bavimo se politikom. Mi nismo zapalili doktoricu koja se povezuje s incidentom sa kraja prošle godine, već smo zapalili sustav, a krnje je u obliku žene zbog toga što je prijestupna godina i po tradiciji svake četiri godine krnje mora biti žena", kazala je Ana Schutt.

Načelnik općine traži javnu ispriku

Načelnik općine Milna, Frane Lozić na svom facebook profilu u objavi je osudio karnevalsku povorku i zatražio ispriku organizatora.

"Svake godine radujem se primopredaji ključeva naše općine milnarskom i ložiškom krnevolu, veselju, karnevalskoj povorci. Kao načelnik puno puta sam i sam bio utjelovjenje karnevala i iskreno uživao sam u tome. Mi koji se bavimo politikom, ako se uopće vođenje jedne općine može zvati politikom, svjesni smo toga i spremni na to i prihvaćamo.

Međutim, ono što se dogodilo jučer na milnarskoj karnevalskoj povorci, najblaže rečeno je sramotno i za svaku osudu da smo čak i osvanuli u medijima sa izrazito degutantnim naslovom članka.

Neću ulaziti u to čija je to ideja, tko je to sve osmislio, ali potpuno ću biti jasan i reći da u svoje ime, kao načelnik, i članova općinskog vijeća osuđujemo i ograđujemo se od ove bizarne sramote javnog linča osobe koja nije političar već djelatnica javne institucije zdravstva, ma kakva god bila.

Pođimo svi od samih sebe, svi bi mi mogli biti krnje i predmet izrugivanja. Ja sam na to navikao. Dali ste Vi spremni na to, posebno ovo pitam organizatore milnarskog krnevola.

Zato od organizatora očekujem javnu ispriku i posebno očitovanje ili demant na objavljeni članak, ali isto tako i javno očitovanje na ovo i drugih udruga koje djeluju na području naše općine", napisao je Frane Lozić.

Situacija je izvučena iz konteksta

Ipak, situacija je izvučena iz konteksta kako kažu iz udruge.

"Mi smo u povorci obučeni u marionete i izand doktorice je jedna velika ruka koja upravlja njome, a to predstavlja sustav koji ne funkcionira. Mi na otoku Braču nemamo ni pedijatra, ni ginekologa, ni zubara i o tome se radilo", kazala je predsjednica udruge.

Iz udruge su nam objasnili da je život na otoku što se tiče liječničke skrbi težak i nemoguć.

"Grad Supetar je svojedobno nudio liječniku dodatak na plaću i smještaj uz radno mjesto, no nitko se nije javio", kažu iz udruge te dodaju:

"Vrijeme karnevala je tu da se da jedna kritika društvu. To je naša tradicija. Stvari koje su loše u društvu trebaju se kritizirati da bi ljudi svoje postupke promijenili i da iduća godina počne bolje."

Iz udruge su nam poslali i presudu za ovogodišnjeg krnju u cjelosti u kojoj se može iščitati poruka koju su iz udruge htjeli poslati, pa ju i prenosimo.

Ka da nan ni moglo bit gore godišće prošlo,

Vo prijestupno svašta nan je grubo došlo

Ma koga okrivit, ma kome se žalit

Najboje nan je koju žensku spalit

Ne znan odkuda počet, a da ne placen

Kad ce moja Milna cvitat da od sriće skacen

Ma ona je kriva za smeće od fureših po rivi,

Ko je reka da se od turizma lako živi

Kriva je za iskopane svudar buže,

A radovi se produžiju sve duže i duže

Kriva je za svaku osušenu palmu,

Ma je moguće da stvarno imamo lošu karmu

Optužijen je za svako bez poklona dite,

Ma u kojen smjeru va Milna gre moj svite?

Kriva je i za svako ono ce mora u Supetar u vrtic hodit,

Pa mu se mat misli jesan ga baš morala u Milnu rodit?

A cu san da si kriva šta je za dičji trening sve manje taksija,

Brž je najboje da gremo brodon i zovemo Maksija?

Vrozi te plakali doj dici stipendije prave

Boje da učidu nego da se napušidu trave.

Krivin te ženo za svaku vezu i nepravdu,

I za svaki put kad pumpu pokradu

Ma kriva si za poskupljenje naknade za smeće,

A brojke na računima sve veće i veće

Kriva si za bidne katamarane kad ne plove,

A i za kartu deboto niko nema love

Propju mi je milo svakoga ko se ugostiteljstvon bavi

Pa kad gori muzika iza polnoća policija mu se javi.

Kriva si i za euro sa kojin smo uvik u mrtvoj trki

Blažena i kuna i tuna i slavuj i medo mrki.

Kriva si i šta masline nisu dobro rodile,

A bit ces kriva ako budu loše i sljedece godine

Kriva si za to ce nimamo di auto ostavit

Glavno da GLS moze pakete dostavit

Niki stronci parkirani po kavicama dan i noć stoje,

a Milnoroni puni bagaji između rampi ne mogu ni do kuće svoje

Kriva si i šta je Mrduju Šolta potegla,

Ma ninder na svitu nema skandala vega.

Ala moća učinit jedne trampuže jasne,

Dat ćemo van doktoricu vratite nan časne

Kriva si ce se svit boji izvadit krvnu sliku

A poviše novega doma zdravlja slušamo viku

I nojveće te mrzin šta u Milnu zaluta svaka bena,

Pa ni za Božić na rivu sigurnosti nema.

Krvi, policjoti, metadoni i ispaljeni metci

Bogami ce se vu korizmu dobro postit petci

Ne znan ce su po drugin mistima na vemu škoju spalili,

Ma sumnjan da bi tebe za bilo šta pohvalili

Ne daj Bože da ti je na Braču potriba od likara

Kad bi shvati da nema ni zubara, ni ginekologa ni pedijatra zabolila bi te glava

A brž tribamo bit sritni jer smo dobili brzi brod

Al se sad svi iz Supetra pitaju koja nan je veza, a nan je ko rod?

Jedni krive politiku, jedni crikvu a mi tebe

Kriva si i za ove šta te zovedu da se uključiš pa in se posli jebe.

Ma koja televisa presenta, u Milnu bi mogli zaradit fino

Samo šteta ce nan samo mišu gredu u raspadnuto kino

Nu reci mi jesi ti kriva ce imamo sportski teren,

Sustav nan je zagon šporkica sama

A zbog medjususjedskih odnosa diže se galama

A kako i neće kad brat na brata ruku diže

A mi smo tu samo ko marionete i sistem nas niže

Nemojte nas krivo svatit, ne prozivamo pojedince

Al nan se diže želudac kakve su nan posljedice

A ni cilu godinu operen?

I necu vec duljit, zabolila me glava

Dobro u vo Milne ve reste i trava

Izgorit ces cila, pepel ce vitar odnit

Ma krnevalušo jedna ne mogu te vec podnit.

A sad moca stagod popit svitu,

Okrivili smo je za svaku fintu"