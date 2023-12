Božićno ozračje u vrhunskoj interpretaciji opernih solista HNK Split, klape Sveti Juraj i Orkestra HRM

Orkestar Hrvatske ratne mornarice, solisti Opere Hrvatskog narodnog kazališta i klapa Sveti Juraj pod ravnanjem maestra Tonća Ćićerića svoj će tradicionalni Adventski koncert izvesti na sceni HNK Split u srijedu 13. prosinca s početkom u 20h. Kao solisti nastupit će sopranistica Antonija Teskera, bariton Marko Lasić i bas Mate Akrap.

Ozračje radosti Božića ansambli koji uspješno surađuju već duži niz godina prenijet će nam repertoarom pjesama od hrvatskih i stranih tradicijskih do novijih skladbi. Solisti splitske Opere iskazat će se u raskošnom repertoaru pjesama širokog stilskog raspona kao što su "O, Holy Night" Adolphea Adama, "Tiha noć" Grubera, tradicionalnu "Adeste fideles", "White Christmas" Irvinga Berlina, "The Prayer" Davida Fostera i Carol Bayer Sager, "Happy Xmass (The War is Over)" Johna Lennona i Yoko Ono, "Hallelujah" Leonarda Cohena.... Klapa Sveti Juraj izvodit će tradicijske napjeve poput "Kyrie eleison", "Veseli se majko Božja" ali i "Božićna zvona" Vladana Vuletina.