BOŽIĆ I TRENER JUSUP NAKON OSVAJANJA TROFEJA: "Moramo zahvaliti navijačima, ne znam dokle bismo došli da nije bilo njih"

KK Cibona i KK Zadar danas su od 20:00 sati igrali finale SuperSport Kupa Krešimira Ćosića koji se održavao na splitskim Gripama. Kup je osvojila momčad Zadra koja je bila bolja rezultatom 68:80. Zadar je na putu do finala pobjeđivao Dubrovnik (84:56), Split (80:73) i Cedevitu (83:72), a Cibona je slavila protiv Škrljeva (101:75), Kvarnera 2010 (82:67) i Dubrave (80:67). Gripe su bile pune do posljednjeg mjesta, a Tornado se pobrinuo za navijačku atmosferu. Prva, druga i zadnja četvrtina pripale su Zadru (12:13, 15:25, 14:19), a treća je pripala Ciboni (27:23).

Najbolji igrač i strijelac turnira Luka Božić: „Jako teška utakmica. Finale je posebno za igranje. Moram zahvaliti navijačima, ne znam dokle bismo došli da nije bilo njih. Zahvaljujem treneru Jusupu i cijelom stručnom stožeru.“

„Triple-double ne bi bio moguć bez moje ekipe i trenera koji mi daje povjerenje. Koliko god dobro igraš, sve se mora isplatiti. Bog nagrađuje rad i trud. Ne bi bilo fer prema Zadru da sam razmišljao i o čemu drugome nego o finalu.“

„Trener Jusup je ispred vremena po postavljanju akcija. Svi možemo napasti, igrati leđima i licem. Dosta je teško pripremiti se na takvu ekipu, ali, hvala Bogu, osvojili smo.“

„Ja sam gledao Kup kao da mi je svaka utakmica posebna. Bio sam fokusiran na svaku utakmicu. Nismo razmišljali da je to nebitno natjecanje.“

„Izvukli smo Splita, najtežeg mogućeg protivnika, na kraju smo igrali s Cibonom, mislim i nadam se da je to bila prava poslastica za gledanje.“

„Znam da u Splitu i u Dalmaciji Livaju gledaju kao boga. Ne volim se uspoređivati, ali jako laska nadimak Zadrov Livaja“, zaključio je Božić.

Trener Zadra Danijel Jusup nakon pobjede: „Ovo je bila jako zahtjevna utakmica za nas. Imali smo jako težak putem potrošili smo se protiv Splita. Jutros sam pustio igrače da spavaju koliko hoće i prošetaju. Na zagrijavanju sam postao optimističan. Momci pokazuju veliki karakter, ljudi su nam se rugali kada smo doveli ove igrače, Ramljak je dobio poziv u reprezentaciju, Božić je MVP. Svaku utakmicu idemo do kraja i ja svojim igračima na tome čestitam. Navijačima također čestitam, treba ih držati kao kap vode na dlanu, ovo se rijetko viđa u hrvatskoj košarci.“

„Znače mi puno trofeji, presretan sam zbog toga. Zahvaljujem svojim suigračima. Htio bih spomenuti pomoćnog trenera koji me iznenadio svojim znanjem i svim.“

„Ako ne znaš protiv Cibone, ona te kazni. Moraš biti oprezan.“

„Ne dam se, borim se. Uvijek izrastem i nakon 21 godine ponovno smo osvojili trofej, a lani prvenstvo. Nijedna ekipa nije imala primjedbe na suđenje, to je jako bitno. To je neophodno da bi hrvatska . košarka išla pravim putem, to je neophodno“, zaključio je Jusup kojemu je ovo ujedno šesti trofej.